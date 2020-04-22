Карантин зблизив родини та пари: цікаві результати опитування

Безперечно, перебувати в одному приміщенні з рідними 24 години на добу 7 днів на тиждень нелегко. Проте, як би люди не втомлювалися одне від одного, понад 80% батьків заявили, що карантин зблизив їхню сім’ю.

Британські дослідники опитали 2000 батьків. Так, четверо з п’яти розповіли, що зв’язки членів сім’ї стали тіснішими, адже тепер батьки і діти проводять більше часу разом.

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Ось чим вони займаються на карантині:

50% сімей збираються разом, щоб грати у настільні ігри та збирати пазли;

30% влаштували книжкові клуби і разом читають;

28% займаються садівництвом разом з дітьми.

Як карантин вплинув на пари? На початку карантину більше половини пар мали похмурий прогноз щодо того, чи витримають це їхні відносини. Але зараз виявилося, що 60% людей повідомили, що вони почуваються щасливими зі своїм партнером після чотирьох тижнів перебування в карантині.



Пара на карантині / Фото Unsplash

Деякі пари навіть виявили, що їхнє сексуальне життя виграло від ізоляції. Так, пари почали частіше займатися сексом, а деякі з них навіть знайшли час для щоденних любовних ритуалів.

Цікаво, що зміцнюються не тільки родинні, а й соціальні зв’язки. 62% батьків кажуть, що їхні діти допомагають сусідам і родичам. Майже 3/4 повідомили, що діти роблять покупки для людей, які більше ризикують захворіти на коронавірус, а 53% ходять по ліки для них.

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"Вимушена ізоляція зупинила наше насичене життя та змусила багатьох із нас задуматися про те, що насправді важливо, зокрема діти, батьки та оточуючі. Незважаючи на моторошну пандемію, люди стають все більш вдячними за невеликі задоволення в житті" – каже дослідниця Сіобхан Фрігард.

Окрім того, більшість батьків не надто добре сприйняли домашнє навчання. Так, дев'ять з десяти почали виявляти більше поваги до вчителів та вихователів своїх дітей.