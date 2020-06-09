Батьки, напевне, найбільше зі всіх очікують на закінчення карантину. Адже окрім догляду за дітьми, прибиранням вдома, навчанням школярів, деякі з них ще мають працювати з дому.

Так, дослідники з’ясували, що близько половини батьків з дітьми до 18 років переживають надзвичайно сильний стрес, пише видання Study Finds.

Важливо! 7 порад від експертів, які допоможуть батькам без сварок доглядати за дитиною на карантині

У опитуванні вчених взяли участь понад 3 тисяч дорослих. Результати показали, що 46% з батьків оцінюють свій рівень стресу як мінімум на 8 із 10 балів. Серед людей, у яких немає дітей, таких лише 28%.

Одним із найбільших чинників стресу для батьків виявилося організація дистанційного навчання малечі. Адже близько 70% людей ледве балансували між його розкладом уроків і своїм графіком роботи вдома. Стільки ж опитаних з усіх сил намагаються забезпечити для дітей основні потреби — їжу і житло.

До того ж, батьки турбуються через доступ до медичного обслуговування (66%) і тим, що довелося скасувати важливі події – весілля та випускні (63%). Ті, у кого немає дітей, отримують через це значно менше стресу.