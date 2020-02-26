Католицька школа звільнила двох вчителів після одностатевих заручин: учні вийшли на протест

В католицькій школі у місті Кеннеді учні влаштували масовий протест через примусову відставку двох викладачів – вчителя англійської мови Пола Данфорта і тренерки з футболу Мішель Бітті.

Двоє викладачів були змушені звільнитися після того, як вони заручилися зі своїми одностатевими партнерами, передає видання Bored Panda.

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Як розповів наречений Данфорта Шон Найберг, школа наполягла, щоб ці вчителі покинули заклад добровільно. Але згодом Данфорта вимушено звільнили через кілька тижнів після того, як він 1 листопада заручився в Діснейленді. Так само примусово звільнили і тренерку з футболу Мішель Бітті, яка теж нещодавно заручилася з дівчиною.

Почувши це, їхні учні просто не змогли мовчати і влаштувати протест у передпокої своєї школи. Потім ще деякі учні доєдналися і протестували перед школою, де до них приєдналися їхні батьки.

Дивіться фото з протестів учнів через відставку вчителів:

Виявилося, що школа вимагала від вчителів підписати договір під час прийняття на роботу, який би передбачав звільнення, якщо "спосіб життя вчителя не сумісний з католицькими моральними цінностями". Мама учениці Еріка Дюбуа сказала, що ніколи не очікувала, що школа дійсно діятиме згідно цьому пункту. Її також засмутило повідомлення від школи, що "Ми любимо і приймаємо вас, але не можемо вас прийняти на роботу".

Наречений Пола Данфорта, Шон Ніберг, підтвердив це і наголосив, що учні надзвичайно сміливі, і сказав, що це "сміливіше за все, що він бачив у діях дорослих".