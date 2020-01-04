Кіанінг, Россінг та Ельза: нові тенденції знайомств та стосунків, які має знати кожен

Ми увійшли в новий 2020 рік, до нового десятиліття, тому експерти попереджають про нові тенденції знайомств, які не завжди можуть призвести до хороших стосунків. Зокрема, з'явилися терміни "Кіанінг", "Паксманінг", "Собака" та інші.

Додаток для знайомств Happyn показав, якою буде лексика знайомств у 2020 році, тому ви можете ознайомитись із новим словником кохання.

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Так, генеральний директор та засновник компанії Happyn Дідьє Раппопорт каже: "Якщо ви зіткнетеся з розчаруваннями чи катастрофами, то ці тенденції знайомств допоможуть вам прояснити ситуацію. Каламбури дуже виражені в цих термінах, тому ми вирішили їх описати", – додав він.

"Кіанінг"

Такий вид знайомств влучно названий на честь актора 55-річного Кіану Рівза через його нову подругу 47-річну Олександру Грант. Цей термін означає шокувати всіх своїм вибором партнера. Описати його можна так: "Коли ви збираєтесь прийти на вечірку з кимось новим, і ця людина дивує всіх присутніх". Тобто коли хлопець / дівчина обирає собі непередбаченого партнера.



Кіану Рівз та Олександра Грант

"Ельза"

"Крижане серце" є дитячим мультфільмом, але він має реальну світову актуальність. Адже Ельза відома своєю силою контролювати сніг та лід, роблячи людей замороженими.

Отже, якщо ви раптом "морозитеся", то ви Ельза.Психологи визначив це так: "Коли хтось раптом морозить (ігнорує) вас без пояснень".

"Россінг"

Цей термін існує вже понад 20 років – це коли ви просто кричите "перерва" один одному. Про таку паузу, зазвичай, говорять у перші дні або тижні стосунків, коли пара ще остаточно не визначилася, чи хоче бути разом.

"Коли ви зустрічаєтесь з кимось випадково (необдумано) або ще не є офіційною парою, але вони все ж беруть вас на різні події чи заходи. Тоді ви можете говорити, що ви "маєте перерву".

"Паксманінг"

Паксманінг названий на честь Джеремі Паксмана – мовника, який відомий тим, що ставить різкі питання під час допиту. У випадку стосунків, йдеться про побачення з цим типом людини, яка "постійно звертається до вас з особистими питаннями на першій зустрічі".

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"Джекілінг"

Цей термін отримав назву від сумнозвісного доктора Джекілла і містера Гайда (це одна і та сама людина, яка має протилежні характери). Він означає "швидко киснути".

Психологи пояснюють джекілінг так: "Коли комусь здається приємним, що вони вперше добре ставляться до когось, але після того, як їх образили (навіть якщо ввічливо) вони роблять все у відповідь – ображають когось і зловживають цим". Це може відбуватися не віч-на-віч, але також і через повідомлення.