Кохання не старіє: зворушливі фото літніх пар

Фотограф Сьюата Сетья в кожній країні робить знімки літніх пар разом в кожній. Історії, які вона чує про їхнє спільне життя, і чисте та чесне кохання, яке помітно на кадрах, дуже зворушують.

"Половину місяця фотографую клієнтів так, як вони хочуть, а іншу половину присвячую фотосесій бабусям, дідусям і прабабусям зі своїми внуками і правнуками", – розповіла фотографиня виданню Воderpanda.

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Такі фото просто неймовірні та вражають своєю чарівністю. Дивлячись на них, можна повірити, що кохання живе вічно.