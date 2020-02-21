Кохання після зради: психологи розповіли, як відновити стосунки

Інколи стосунки, які пережили зраду, ще можна врятувати. Але докладати зусилля повинні обидва партнери, адже відновити довіру буде досить важко.

За словами сімейної терапевтки Маргарет Хікс, зрадою можна вважати навіть порушені обіцянки, постійні секрети один від одного або відсутність підтримки, передає видання The Huffington Post.

Важливо! Як чоловіки і жінки реагують на зраду

Вона рекомендує пом'якшити ситуацію і попрацювати над вирішенням проблеми – саме це допоможе парі рухатися далі.

Ось три поради від психологині, які допоможуть зберегти стосунки після зради.

Обговоріть негативні наслідки

Зрада змушує людину пережити горе і знижує її самооцінку. Крім того, обман близької людини може призвести до травматичних симптомів: пригніченого самопочуття, параноїдальних думок та небажання створювати нові відносини.

Щоб уникнути таких наслідків, потрібно оцінити негативні наслідки ситуації. Тому людина, яка зрадила, повинна визнати провину та вислухати свою другу половинку.

Не апелюйте зрадою в побутових конфліктах

Часто почуття образи спонукає дорікати партнеру зрадою задля перемоги у побутовій суперечці. Але така тактика не дозволить парі рухатися далі, а навпаки – викличе ще більше обурення.

Експертка запевняє, що подібні дорікання приховають справжню причину, через яку одна сторона зрадила іншу.

Попрацюйте над своєю самооцінкою

Часто люди, яких зрадили, відчувають емоцію "раціональної провини", тобто винними вважають саме себе. Вони шукають у собі недоліки, які начебто підштовхнули партнера до зради.

Це почуття може призвести до погіршення фізичного і сексуального стану, зниження власної гідності, що призведе до відсторонення від підтримки рідних. Але важливо протистояти цій вині. На цьому етапі ви повинні нагадати собі, наскільки ви гідні любові та турботи.

Психологи наголошують, що іноді криза допомагає парам переглянути відносини, відкритися один одному і навіть повернути пристрасть.