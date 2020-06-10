Батьки часто нетерпляче очікують того дня, коли їхня малеча вперше скаже "мама" чи "тато". Тому експерти розповіли, коли немовлята починають вигукувати і говорити, а також те, як поліпшити мовний розвиток дитини.

Після народження головним варіантом спілкування вашої дитини є плач. Але за словами експертів видання Parents, за кілька місяців дитина зробить величезний стрибок у розвитку мови, що покращить її здатність виражатися словами.

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"Вигуки – це важливий початок реального спілкування, коли дитина починає експериментувати зі звуками, слухаючи реакцію дорослих, тим самим будуючи соціальні стосунки", – говорить експерт Шеррі Артеменко.

Етапи розвитку дитини

Коли ваша дитина починає "розмовляти", тобто намагається видати різні звуки, батьки не мають уявлення про те, що малеча говорить, але такі спроби врешті призведуть дитину до вимови справжніх слів. Адже вона запам'ятовує та повторює звуки, тож їй потрібен час, щоб спробувати говорити.



Дитина видає перші звуки / Фото Bebelu

Так, задовго до того, як дитина промовить перше слово, воно звертає увагу на звуки та спостерігає за дорослими. Так, малеча помічає, як ви реагуєте на її звуки, і зауважує, як ви по черзі розмовляєте з партнерами. Але, зважаючи на свій вік, немовлятам важко імітувати те, як інші спілкуються.

Словесні навички вашої дитини будуть прогресувати поступово, коли її голосовий механізм дозріє, говорить Артеменко. Так, дитина починає "агукати" у 2-3 місяці.

"Зазвичай, найперше дитина починає вимовляти голосні та деякі приголосні звуки, наприклад, "п", "б" та "м", які виробляються простим складанням губ", – каже фахівчиня Діана Пол. Дитина навіть може складати їх у склади.

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Поради, як допомогти розвитку мови вашому немовляті:

Постійно розмовляйте з дитиною.

Робіть паузи після того, як ви щось кажете малечі, щоб вона встигла обробити ваші слова та "відповісти".

Використовуйте різні тони та склади, коли ви розмовляєте, щоб немовля спробувало наслідувати вас та пізнавати нові звуки.

"Дослідження показують, що кількість слів, промовлених немовляті, позитивно впливає на його розвиток мови", – каже Артеменко.

Коли малюки говорять своє перше слово

Після того, як ваша дитина починає використовувати губи і язик для формування звуків, зазвичай це приблизно від 6-7 місяці, то в цей час його звуки стануть більш схожими на мовлення.

"Ви також можете помітити, що ваша дитина робить паузу після того, як щось скаже, начебто, чекає відповіді", – каже експертка.

Коли малюки починають чітко і вільно розмовляти? "До кінця першого року ваша дитина буде вимовляти довші "слова" та короткі склади, використовуючи інтонацію та ритм, що імітують дорослі", – каже Артеменко. Діти вже можуть почати говорили легкі слова: "тато", "мама", "баба", "дід", "кіт" тощо.



Діти починають говорити перші слова десь в 12 місяців / Фото CDN

Вже у віці близько півтора року дитина почне говорити по кілька слів та намагатися складати їх у просто речення.

У яких випадках варто звернутися до лікаря? Пам’ятайте, що діти розвивають навички в різний час. Поки "балаканина" дитини прогресує, і вона спілкується за допомогою вигуків, то хвилюватися не потрібно. Але якщо її розвиток мови в якийсь момент зупиняється чи регресує, або якщо вона не починає говорити на час, коли їй виповниться 15 місяців, то краще звернутися до лікаря.