Всі батьки мріють зробити бездоганні сімейні фотографії, які не тільки будуть прикрашати альбоми, але й надсилатись родичам на свята. Однак меми "очікування і реальність" іноді справджуються, а бездоганні кадри перетворюються на курйозні.

В інстаграмі створили спеціальну сторінку з назвою Awkward Family Photos. Проєкт започаткував Майк Бендер, який працював сценаристом і письменником. Коли ж кіноіндустрія стрімко змінювалась, чоловік вирішив створити блог в мережі, який би приносив йому популярність і можливість творчого самовираження.

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Натхнення прийшло до Майка Бендера, коли він приїхав на вікенд до батьків. Його мама знайшла курйозну підліткову світлину та хотіла її повісити в рамку, щоб розвеселяти гостей будинку. Тоді й чоловік задумався, чому б не зробити це в Інтернеті, щоб люди з будь-якого куточка світу могли прислати свої курйозні світлини.

"Я подумав, що це чудова ідея – запам'ятати цей незручний момент. Тож я зустрівся зі своїм теперішнім бізнес-партнером і другом Дугом Чернаком, з яким виріс у Нью-Джерсі. Він розповідав, що його будинок був переповнений незграбними сімейними фотографіями. І тому ми вирішили запустити вебсайт. Наша єдина надія полягала в тому, що якщо ми розмістимо свої незграбні фото, то інші будуть робити те саме", – поділився Майк Бендер виданню Bored Panda.

І це вдалось: з 2009 року чоловіки опублікували сотні світлин, які вже встигли розсмішити мережу. Ми ж підібрали найкурйозніші, які точно змусять вас усміхнутись.