Коли і як почати розмову про весілля з другою половинкою

Коли варто почати розмову з партнером про шлюб? Вирішити це не завжди легко, адже кожна людина реагує на такі питання по-різному. До того ж, перш за все, ви самі повинні розуміти власні переконання та почуття до людини.

У сучасному світі люди мають безліч запитань щодо того, як підготуватися до шлюбу та чи він взагалі потрібен. Адже все більшість людей живуть разом та не думають про весілля, пише видання Yourtango.

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Окрім того, часом люди мають страхи щодо шлюбу, оскільки вони бачили спільне життя своїх батьків, друзів чи родичів, які складалися не дуже гарно.

Але якщо ви таки впевнені, що хочете укласти шлюб та бачите другу половинку біля себе протягом всього життя, то, напевно, прийшов час провести розмову про майбутнє.

Зазначимо, що їх повинно бути дві:

Перша розмова – про ваші почуття один до одного та власні бачення щодо шлюбу взагалі. Експерти запевняють, що поговорити про це варто на ранньому етапі у стосунках.

Друга розмова – власне про одруження з вашим партнером. Коли її варто почати?



Поговоріть з партнером про ваші очікування щодо шлюбу / Фото sovetprost

Коли почати розмову про шлюб з хлопцем/дівчиною

Є 3 показники, які дозволяють вам зрозуміти, коли саме варто поговорити про шлюб:

Ви вклали багато часу у свої стосунки

Настав час поговорити про одруження, коли ви пробули у стосунках принаймні рік разом. Також ви напередодні маєте познайомитися з близькими друзями та родиною один одного і сподобатися їм.

Ви та ваш партнер "емоційно з’єднані"

Настав час поговорити про одруження, коли ви впевнені, що ви та ваш партнер емоційно з'єднані. Це має бути не звичайна закоханість, а справжні почуття.

Психологи наголошують, що варто звернути увагу на те, як ваш партнер реагує на вас, коли ви щасливі чи сумні. Чи вони "відбивають" ваші емоції? Якщо він/вона не можуть бути емоційно чуйними впродовж вашого спільного життя, ви не будете відчувати себе коханими.

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Ви довіряєте один одному

Пора поговорити про одруження, коли ви знаєте, що можете повністю довіритися своєму партнеру. Тут не варто йти на компроміси, адже довіра важлива в довгострокових відносинах. Пари, які одружуються без твердої основи довіри, часто роками сваряться після одруження.

Експерти радять перед розмовою відкритися другій половинці та розповісти про власні секрети, недоліки, проблеми чи неправильні рішення в житті.

Як провести розмову про шлюб з партнером

Просто розпочніть розмову

Якщо ви любите людину так, що хочете прожити разом все життя, вам варто відкрито висловити свої почуття. Краще одразу дізнатися, чи має ваш партнер такі самі почуття. І зауважте, що це не пропозиція руки і серця. Ви повинні просто сказати другій половинці, що хочете одружитися, тому не просіть негайної відповіді.

Поговоріть про те, яким може стати ваше життя після одруження

Повідомте вашому партнеру всі причини, чому ви думаєте, що шлюб буде чудовим, та причини, що може піти не так. Позбудьтеся ідеалізму, ви маєте бути чесними.



Говоріть про майбутнє, якщо впевнені у своїх почуттях до партнера / Фото istockphoto

Уточніть межі та очікування у стосунках

Запитайте один одного про те, як кожен з вас почуває себе в дружбі з протилежною статтю, а також про те, чи займає хобі вашого партнера багато часу ваших відносин. А що кар'єрою чи освітою, яку вам обом потрібно буде трохи принести в жертву?

Ви повинні знати, які очікування у вашого партнера та вас щодо шлюбу та майбутнього. Чи готові ви йти на компроміси?

Розмовляйте відкрито та чесно про свої потреби у фізичній близькості

Бути фізично близькими до шлюбу легко, оскільки нейрохімія організму створює тимчасовий сплеск пристрасті. Однак після одруження ви, швидше за все, не будете відчувати такої ж пристрасті.Тому напередодні поговоріть зі своїм партнером про те, яким ви бачите інтимне життя.