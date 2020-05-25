Коли запрацюють дитячі секції, розважальні зони в ТРЦ та табори: відповідь Кличка

Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що поки зарано говорити про відновлення роботи дитячих секцій та таборів в Україні. На це варто чекати лише з липня 2020 року.

Про це розповів мер Києва під час брифінгу, пишуть журналісти 24 каналу.

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Як наголосив Кличко, наразі відкриваються садочки та торгово-розважальні центри.

Сподіваюся, що роботу торгово-розважальних центрів ми відновимо вже до кінця цього тижня. Але дитячі розважальні зони поки не працюватимуть. Ми послаблюємо обмеження поступово, щоб не допустити спалаху вірусу, –

заявив Кличко.

До того ж, міста повинні будуть ухвалити окреме рішення про відновлення роботи дитячих розважальних зон в ТРЦ після того, як запрацює сам торгово-розважальний центр.

Вже після відкриття садочків, влада Києва планує відновити роботи у дитячих таборах та школах. Але, за словами Кличка, це перспектива липня, раніше цього не відбудеться точно. Щодо дитячих секцій, то їх режим роботи поки буде заблоковано до вересня.

Також, як наголосив Кличко, готуються до роботи школи, зокрема для прийому документів та здачі ЗНО.