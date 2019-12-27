Коли люди втомлюються від родичів на Різдво: поради, як пережити свята

Всі ми любимо своїх родичів, але в той же час, інколи втомлюємося від їх уваги. Британські вчені з’ясували, що люди втомлюються від своїх рідних вже наступного дня після свята. Тож як пережити новорічні свята – читайте у нашому матеріалі.

Навіть більше – вчені вияснили, що це (втома від родичів) відбувається саме о 14:15.

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Чому ми втомлюємося від рідних? Найголовнішими питаннями, які нагнітають атмосферу, виявилися розбіжності з приводу настільних ігор і вибору телешоу, а також тема політики. Також люди отримують стрес через спільне готування їжі та від того, що доводиться розважати галасливих дітей своїх родичів.

25% опитаної молоді зізналися, що під час свят у колі сім’ї їм найважче витримати критику родичів. Ще 25% поскаржилися, що їм доводиться вислуховувати зауваження про нераціональну витрату грошей та про те, що їм вже час знайти нормальну роботу.

Зауважимо, що в дослідженні йдеться не обов’язково про Різдво, це також може бути будь-яке інше сімейне свято.

Як пережити свята з родичами

Для того, аби різдвяне застілля з родиною не перетворилося на поле політичних чи особистісних битв, прочитайте ці кілька порад, що робити, аби не зійти з розуму.

Коли питають: "Чому нічого не їси / п'єш?"

Така патологічна турбота малознайомої тітки, яка намагається накласти в тарілку побільше шуби (або ще чогось), може дійсно набридати. Також на сімейних застіллях існує поняття "Не п’єш – не поважаєш".

Що робити: відмовитися. Якщо годують насилу – непомітно підсядь ближче до смітника.



Коли родичі набридають питаннями "чому не п'єш?" / Фото lviv.com/

Коли питають "Коли заміж / одружишся?"

Особисте життя – улюблена тема родичів. Від кожного родича можна почути: "А в тебе є дівчина / хлопець?", "А коли дитину заведеш?", "А коли другу?" Навіть кажуть, що вже пора створити сім’ю і завести дітей, особливо додаючи: "А я в твоєму віці…"

Що робити: запитай у найбільш допитливого, чому він вже тричі розлучився.

Коли хтось заговорив про політику

Напряму політика тебе може не стосуватися, але градус різдвяних посиденьок різко підвищується і це псує атмосферу свята. Особливо, якщо сперечаються політичні опоненти.

Що робити: зміни тему. Якщо не допоможе – тікай на тригодинний перекур.