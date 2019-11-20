Комікси, які змусять вас посміхнутися: мама-художниця показала, яким насправді є материнство

Австрійська художниця Паула Кука малює дотепні та правдиві ілюстрації про виховання дітей. На малюнках можна побачити не лише приємні для батьків моменти, а й курйозні ситуації маленьких чад.

Так, наприклад, на одному коміксі зображено, як мама щось розглядає в телефоні під час прогулянки з дитиною в колясці.

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Художниця намагалася розповісти, що люди швидко можуть осудити цю жінку, бо вона не дивиться за своїм малюком. Але ж ніхто не знає тисячі дрібних речей, які вона зробила цього дня для своїх дітей.

Малюнки швидко привернули увагу батьків, адже художниця розмістила їх в Instagram.

"Мені подобається говорити про деякі виклики материнства – провину, розчарування, нудьгу, а також про веселі та щемливі моменти. Мені важливо відкрито говорити про ці речі, оскільки я знаю, що це може допомогти іншим батькам відчути себе менш ізольованими у тому, що вони переживають", – розповіла Паула.

Нижче розміщені кілька найзворушливіших ілюстрацій художниці. Насолоджуйтесь правдивими батьківськими моментами!

І пам'ятаймо, що у питанні виховання дітей, як і у професійному занятті спортом чи музикою, ми бачимо кінцеві результати, а не сотні годин зусиль, болю, поту та сліз, що трапилися з батьками за лаштунками.