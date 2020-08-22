Те, що жінки люблять чути компліменти – це очевидний та беззаперечний факт, втім чоловіки теж не будуть опиратися, якщо жінка скаже йому приємні слова. Чоловіки також хочуть почути компліменти, особливо, від своєї коханої жінки.

Якщо вам подобається чоловік, не соромтеся сказати йому приємні слова, інакше він подумає, що ви не цікавитеся ним і швидко втратить інтерес. Звичайний комплімент точно потішить вашого партнера, але якщо ви правильно поставите акцент, то ваша похвала викличе в ньому справжнє задоволення, пише Ukr.Media.

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Які компліменти треба говорити своїм чоловікам

Комплімент його зовнішності

Середньостатистична жінка у європейському суспільстві переймається своєю зовнішністю, втім чоловіки також можуть бути невпевненими в аспектах своєї привабливості. Не важливо, яку частину його тіла ви обожнюєте: очі, губи, руки – чоловікові важливо, що ви взагалі звертаєте на це увагу

Комплімент за прийняття правильних рішень

Чоловіки люблять, коли жінки хвалять його за здатність приймати рішення. Більшість жінок вважає, що чоловікам легко приймати рішення, втім це не завжди так. Якщо ваш обранець без жодних вагань приймає важливі та серйозні рішення, не бійтеся похвалити його за це.

Комплімент його ерудиції

Чоловікам подобається розумна, змістовна розмова. Хитрість полягає у тому, щоб знайти спосіб зробити чоловіку комплімент, який не був би очевидним. Побіжно згадайте про те, що він відкрив вам очі на певні речі завдяки тому, що поділився своєю думкою з цього приводу. Йому буде дуже приємно, що він став для вас корисним.

Комплімент за зусилля

Такий комплімент покликаний показати подяку чоловікові за його роботу заради благополуччя вашого життя. Йдеться не про його роботу або гроші, які він заробляє, а про енергію, яку він вкладає у відносини, щоб полегшити вам життя. Усе це заслуговує на вашу увагу і подяку.

Комплімент щодо вашого інтимного життя

Знайте, чоловікам приємно почути захоплені відгуки і слова про те, наскільки вам було приємно і добре разом з ним.Не соромтеся про це розповісти своєму обранцю.