Бренд натуральних десертів Lavli, які можна скуштувати у 30 кав'ярнях Києва, став причиною конфлікту в парі. Так, бізнесом керують три партнери, двоє з яких – вже колишня пара, які ніяк не можуть поділити бренд.

Що відомо про конфлікт

В кінці травня співвласник бренду десертів Lavli Сергій Камінський написав, що його партнери – Анастасія та Василь – припинили з ним роботу і вирішили самостійно виробляти десерти під новим брендом & Joy. Ми переказали статтю видання MC.Today.

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Згодом співвласниця бізнесу Анастасія Ткачук розповіла власну версію того, що відбувається і написала, що Сергій її періодично "виганяв" з бізнесу чи блокував доступ до системи обліку після чергових сімейних скандалів (Сергій і Анастасія були парою і жили разом).

Як з’явився бренд Lavli

Ще у 2016 році вони відкрили кав'ярню під назвою Craft Cafe. За словами засновника кав'ярні Сергія Камінського, два роки тому він продав квартиру і інвестував в розширення бізнесу близько 100 тисяч доларів.



Анастасії розповіла, що вона приєдналася до бізнесу в 2017 році, коли почала жити разом з Сергієм. "Кафе тоді було півтора року, воно було збитковим, оборот становив 104 тисячі гривень на місяць. Думали навіть його закривати. Я включилася в процес розвитку, і через рік оборот становив уже більше 600 тисяч", – додала жінка.

Так, на тлі зростання з'явився і попит на десерти, які готували в кафе. Тоді її друг Василь Сулима запропонував план щодо масштабування бізнесу – будівництво фабрики з виробництва натуральних десертів. Василь вклав гроші в бізнес, які пішли на будівництво будівлі, покупку землі і обладнання. "Ми спочатку домовилися, що нас троє людей і три рівні частки", – зауважив він.

Але договір партнери не підписали, в них є тільки документи, які підтверджують право власності всіх трьох на землю (в рівних частках), а також право власності Анастасії на третину будинку на цій землі. А сама торгова марка зареєстрована на Сергія Камінського.

Чому почався розкол бізнесу

За словами співвласника бренду Василя Сулими, в січні 2020 року на зустрічі партнерів Сергій заявив, що вони разом більше працювати не можуть (ймовірно, через розставання і конфлікту Сергія з Анастасією).

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"Він сказав, що якщо ми хочемо, щоб все залишилося нам, то ми повинні заплатити 300 тисяч доларів. Якщо ні, то торгову марку, сайт і CRM він залишає собі. І потім в судовому порядку будемо ділити бізнес", – переповідає Василь.

Згодом Сергій зажадав лише 100 тисяч доларів за право Анастасії залишитися в бізнесі і підписати відповідний договір.

Вже з 20 травня відвантаження продукції в кафе Сергія Craft Cafe зупинили, так як борг закладу перед виробництвом становив понад 80 тисяч гривень і не погашається вже майже 5 місяців,

– повідомила Анастасія.

Однак, документів, які б підтвердили наявність боргу, немає. Зараз Анастасія і Василь створили новий бренд під назвою & Joy і продовжують продавати десерти, виготовляють їх на тому ж виробництві.



Нову торговельну марку реєструють. За словами Анастасії, зі старої команди з ними залишилися 17 осіб, з Сергієм – лише один.

До конфлікту задіяли бандитів

Згодом, 28 травня, за словами Анастасії, на Василя вийшли якісь люди в шкіряних куртках і бритоголові, призначили зустріч. На неї приїхало 20 незрозумілих особистостей зі зброєю. Вони представилися як «ті, хто тепер розмовляє замість Сергія».

Вони вимагають 40 тисяч доларів особисто від неї і ще 300 тисяч – від них з Василем за виробництво і землю.

У Сергія була особиста неприязнь до Анастасії, вони раніше жили разом, а потім розійшлися. І він вирішив її повністю прибрати з бізнесу. На мене всіляко тиснули, щоб я погодився, що у Сергія буде 2/3 бізнесу, а у мене – 1/3,

– розповідає Василь.

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