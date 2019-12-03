Конфлікти зі свекрухою та тещею: поради психолога, як з ними дружно жити

Часто в українських сім’ях ведеться запекла війна між свекрухою та невісткою. Адже це дві різні жінки, які "претендують" на одного і того ж чоловіка.

Як тоді мирно жити з матір’ю свого чоловіка та як зберегти свої нерви у конфліктах – розповів психолог Тарас Нестеренко у коментарях 24 каналу.

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Стосунки між свекрухою та невісткою

Для свекрухи чоловік – син, тому вона вважає за необхідне про нього піклуватися та оберігати його. До того ж, дорослі люди часто плутають сім'ю дітей зі своєю власною. Адже діти виростають, і рано чи пізно "покидають гніздечко", а з чоловіком доведеться жити до кінця життя.

Проте матері потрібно усвідомити, що син виріс, і прийшов час його відпустити. Але це зовсім не означає, що він її перестане після цього любити.



Свекрухи постійно намагаються поділити свого сина з його дружиною

Свекрухи часто говорять, що їх сини рідко телефонують та заходять в гості, тому матері інколи підсвідомо починають відчувати ворожість до жінки, яка "забрала" її сина. До того ж, не на користь у стосунках між невісткою і свекрухою працює і вік, адже вони мають різні погляди, виховання, відчуття та сприйняття світу.

Також часто свекруха буває занадто емоційна, і лише згодом може усвідомити, що, мабуть, вона перегнула і була неправа. Це вона робить через ревнощі: "Я його більше знаю, краще піклуюся, тільки я можу знати, що йому потрібно, бо я його народила і маю на нього право".

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Як налагодити стосунки зі свекрухою? Для початку варто наголосити, що невістці важливо з самого початку говорити правду про свій дискомфорт чи про те, з чим вона не погоджується. Потрібно дати свекрусі зрозуміти, що це ваша сім’я: "Вибачте, ми вас любимо і поважаємо, але будемо будувати наші стосунки так, як вважаємо за потрібне".

Щодо невістки, то їй теж потрібно проявити мудрість, і відкинути безглузді ревнощі. Треба усвідомити те, що якщо змушувати чоловіка вибирати між дружиною та матір'ю (а часто й до такого доходить) вона робить його нещасним.

Чоловікові/синові слід подорослішати та психічно відділитись від мами, в той же час не забувати, що він чоловік, який продовжує турбуватись як про матір, так і про дружину, але дружина вже стає на перше місце. Коли виникають подібного роду сварки, чоловік має висловити свою "тверду" чоловічу позицію, пояснити мамі з дружиною, що ділити нічого, він дорослий чоловік, який любить і захищає дружину, при цьому завжди буде любити і турбуватись про маму

Стосунки між тещею та зятем

В Україні життя між зетям і тещею – одна з найпопулярніших тем для анекдотів. Проте, все таки, тещі краще вживаються із зятями, ніж невістки зі свекрухами. Бо мати чоловіка сприймає невістку як конкурентку, а мати дружини сприймає зятя як об'єкт любові і завоювання.

Теща зазвичай намагається догоджати зятю. Вона завжди хоче зробити щось хороше чоловікові своєї доньки. Тому них більш рівні та довірливі стосунки.



Теща, звичайно, завжди на стороні доньки, проте вона намагається догоджати зятю

Проте часто буває так, що чоловікові не комфортна присутність тещі як третьої особи. Так, у них гарні стосунки, але у нього може виникати відчуття витіснення. Інколи він може забороняти тещі "проникати" в сім’ю. І тоді виникає внутрішній сімейний конфлікт.

Як налагодити стосунки із тещею? Головна порада тут, як і зі свекрухою –намагатися жити окремо від батьків. Звичайно, з ними треба спілкуватися, але варто не забувати, що життя у вас власне, його треба жити у своїх потребах.