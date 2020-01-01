Корисні поради, як пережити новорічні свята з дітьми

Після закінчення їжі зі святкування Нового року та подарунків під ялинкою діти знову захочуть проводити більше часу з батьками. Як би люди не любили своїх дітей, постійно з ними перебувати інколи важко. Що ж робити зі своїми чадами в період новорічних свят, коли в них ще канікули?

HuffPost зібрав декілька порад, які допоможуть приємніше провести час.

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Не робіть нічого

Ви провели останні кілька місяців, працюючи, плануючи свята і купуючи подарунки. Тому можете сміливо дати собі день або більше, щоб проводити час вдома зі своїми дітьми – просто посидіть поруч, поки вони захоплюються своїми подарунками, і повільно видихайте від святкового божевілля.

Проведіть час на вулиці незалежно від погоди

Також, аби відпочити від новорічної метушні, ви можете прогулятися з дітьми і подихати свіжим повітрям, навіть якщо це всього лише один день. Це хороший спосіб зняти стрес.

​Створюйте замки вдома

Все, що дітям потрібно для повного щастя – це декілька крісел і простирадло. До того ж, домашні замки – це чудовий спосіб провести час, якщо ви не хочете виходити з дому.



Побудуйте з дітьми будиночок з пледів/ Фото Pinterest

Зробіть портрети дітей у натуральну величину

Для цього ви можете використати картонні коробки, які точно десь завалялися вдома. Обмалюйте контури своїх чад та дозвольте дітям розмалювати ці портрети або ж порізати старий одяг, щоб вони "одягнули" свої портрети.

Зробіть на стіні графіті

Ні, не на самій стіні! Візьміть листок паперу чи ватман і приклейте його так, щоб діти могли малювати по ньому, а не по стіні. Намалюйте чи приклейте їм рамку, за яку не можна виходити.

Покатайтеся на ковзанах

Ви маєте безперечно влаштувати це для своїх дітей. Адже катання на ковзанах під час різдвяної атмосфери може подарувати вам і малечі яскравіші враження.



Зводіть дітей показатися на ковзанах чи санках

Подивіться різдвяні фільми

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