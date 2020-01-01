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Корисні поради, як пережити новорічні свята з дітьми

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Як пережити новорічні свята з дітьми / ovb

Після закінчення їжі зі святкування Нового року та подарунків під ялинкою діти знову захочуть проводити більше часу з батьками. Як би люди не любили своїх дітей, постійно з ними перебувати інколи важко. Що ж робити зі своїми чадами в період новорічних свят, коли в них ще канікули?

HuffPost зібрав декілька порад, які допоможуть приємніше провести час.

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  • Не робіть нічого

Ви провели останні кілька місяців, працюючи, плануючи свята і купуючи подарунки. Тому можете сміливо дати собі день або більше, щоб проводити час вдома зі своїми дітьми – просто посидіть поруч, поки вони захоплюються своїми подарунками, і повільно видихайте від святкового божевілля.

  • Проведіть час на вулиці незалежно від погоди

Також, аби відпочити від новорічної метушні, ви можете прогулятися з дітьми і подихати свіжим повітрям, навіть якщо це всього лише один день. Це хороший спосіб зняти стрес.

  • ​Створюйте замки вдома

Все, що дітям потрібно для повного щастя – це декілька крісел і простирадло. До того ж, домашні замки – це чудовий спосіб провести час, якщо ви не хочете виходити з дому.

Побудуйте з дітьми будиночок з пледів
Побудуйте з дітьми будиночок з пледів/ Фото Pinterest

  • Зробіть портрети дітей у натуральну величину

Для цього ви можете використати картонні коробки, які точно  десь завалялися вдома. Обмалюйте контури своїх чад та дозвольте дітям розмалювати ці портрети або ж порізати старий одяг, щоб вони "одягнули" свої портрети.

  • Зробіть на стіні графіті

Ні, не на самій стіні! Візьміть листок паперу чи ватман і приклейте його так, щоб діти могли малювати по ньому, а не по стіні. Намалюйте чи приклейте їм рамку, за яку не можна виходити.

  • Покатайтеся на ковзанах

Ви маєте безперечно влаштувати це для своїх дітей. Адже катання на ковзанах під час різдвяної атмосфери може подарувати вам і малечі яскравіші враження.

Катання на ковзанах
Зводіть дітей показатися на ковзанах чи санках

  • Подивіться різдвяні фільми

Старі добрі фільми можуть виручити завжди. Їх список ви можете знайти тут.

Автор: Марія Бондар
Теги: Новорічні свята Діти і неповнолітні Батьки і діти Психологія Діти Сімʼя
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