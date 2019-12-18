Корисні поради, які допоможуть виховати в дитини оптимізм

Існує багато способів для заохочення оптимізму у дітей, зокрема довготривалий позитивний вплив на їх психічне та фізичне самопочуття. Дослідження показують, що діти, які схильні вважати, що склянка наполовину повна, краще долають життєві проблеми й почуваються щасливими.

Поради щодо того, як виховувати оптиміста, опублікувало видання Parents. Ви можете застосувати ці способи практиці та поспостерігати, як позитивні переваги впливають на вашу дитину.

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Як виховати в дитини оптимізм

Перестаньте скаржитися

Акцентування уваги на негативних думках і розчаруваннях є класичним песимізмом. Чим більше ви нитимете про проблеми з грошима чи важкий робочий день, тим більше шансів на те, що ваші діти робитимуть те саме.

Тому спробуйте поговорити про речі, які є правильними і позитивними (до прикладу, "Я сьогодні закінчив великий проєкт на роботі" або "Я мав найприємнішу зустріч на пошті сьогодні" тощо). Нехай за вечерею кожен член сім’ї розповість про найкраще і найгірше, що сталося з ними за цей день. Проте тут головна ваша мета – зосередитися на позитиві.

Майте великі очікування

Одна мама розповіла, що ще до того, як її діти пішли в садочок, вона приклеїла список справ над вимикачем світла у дитячих кімнатах, у яких були написані нагадування: застеляти ліжко, одягнутися, почистити зуби та привести в порядок свою кімнату.

"Їм не дозволяли сходити на сніданок, поки вони не закінчили усі свої завдання", – додала жінка. ЇЇ діти все виконували та навіть хвалилися, що сьогодні красиво застелили ліжко чи стильно одягнулися. Тобто вони почали пишатися собою.



Домашні справи мають відповідати вікові дитини / Фото Kosmetic.com

Зауважимо, що такі домашні справи повинні відповідати віку дитини: 2-річна може прибрати свої іграшки, 3-річна може покласти брудний одяг у кошик для білизни, 4-річна може поставити тарілки до раковини, 5-річна може викинути сміття і т.д.

Заохочуйте дитину до ризиків

Дитину "загартовуватиме" те, коли ви дозволите їй грати в саду наодинці або відправите в шкільну поїздку без вас. З часом батьки можуть збільшувати такі "ризики". Ви повинні зробити так, щоб ваша дитина не боялася спробувати нові речі і, повернувшись додому, сказала: "Мамо, я це зробив!"

Звичайно, кожен з батьків намагається вберегти дитину від болю чи розчарування. Але так стається часто, тому потрібно вміти підтримати малечу в цей момент.

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Зачекайте, перш ніж реагувати

Так, один вчитель почув, що другокласниця називає першокласницю товстою. Він хотів одразу подзвонити її батькам, але зупинився, бо вирішив, що дівчинці потрібно навчитися захищати себе.

І згодом це сталося, дівчинка заявила: "По-перше, я не товста, а по-друге, не приємно таке казати другові". Інша дівчина вибачилася, а першокласниця повернулася додому, відчуваючи себе поважно.



Вчіть дітей самим вирішувати конфлікти / Фото askme.zone

Тож якщо дозволяти дитині вирішувати певні суперечки без вашої допомоги, це сприятиме підвищенню її почуття та зробить її більш оптимістичною щодо того, що вона може зробити в майбутньому.

Прийміть боротьбу дитини

Часто діти можуть сказати: "Я поганий в математиці" чи "Я не вмію малювати". Проте для них може бути достатньо однієї невдачі, щоб прийняти свої недоліки. Тому щоб переосмислити думки малечі на більш позитивні, ви можете сказати: "Я знаю, ви ти поки не можеш це зробити, але з часом в тебе все вийде".

Поясніть дитини, що кожна нова спроба може привести її до успіху. Підтримайте своє чадо, згадавши випадок, коли дитина змогла подолати труднощі: "Пам'ятаєш, колись ти не могла читати, і тобі потрібно було багато зусиль, щоб навчитися? Згодом ти навчишся й розв’язувати приклади" тощо.