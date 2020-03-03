Коронавірус у світі: поради психолога, як говорити з дітьми про поширене захворювання

Новий коронавірус Covid-19 лякає людей по всьому світу. Від нього вже померло понад три тисячі людей, а захворіло майже сто тисяч. Найбільше занепокоєння мають батьки, які хочуть уберегти свою дитину від цього небезпечного захворювання. Зокрема, вони задаються питаннями, чи варто говорити про коронавірус з малюками, адже це може викликати в них тривогу.

Власні поради, як розповісти дітям про коронавірус, дала дитяча психологиня Флоренс Мілло виданню Le Figaro.

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У дітей можуть виникнути певні запитання, коли вони випадково почують слово "коронавірус", підслухавши розмову дорослих, чи зустрінуть людей з хірургічної маскою на обличчі. Адже новий вірус Covid-19 вже поширився у Європі, зокрема перший випадок зафіксували і в Україні, і він викликає тривогу у всіх батьків.

Чи варто обговорювати з малюками цю тему без стресу і тривоги? "Так. Адже питання драматизації "світової проблеми" далеке від реальності дитини, тому це, ймовірно, не вплине на неї", – стверджує дитячий психолог.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

"Ми повинні відрізняти реакцію маленької дитини до 7 років і старшої малечі – між 9 і 15 роками. По-перше, дитина "егоцентрична" – тобто єдине, що важливо для нього – це він сам і його безпека та оточення, зокрема батьки", – каже Флоренс Мілло.

За її словами, справжній страх дитини полягає в тому, що його тато чи мати помруть. Адже всю інформацію, пов’язану з коронавірусом, дитина отримає "здалеку" – їй не природно ставити під загрозу себе. Натомість старші діти, які мають доступ до соціальних мереж, ймовірно, ставитимуть вам якісь питання. Мета батьків полягає в тому, щоб допомогти їм розібратися в інформації, з якою вони стикаються.

Чи викликає інформація про коронавірус тривогу в дітей

Зазвичай, саме дорослих лякає інформація про коронавірус, тому що вони чутливі до ЗМІ. Натомість дитину не турбуватиме захворювання до того моменту, поки його батьки будуть здорові.

"Ви повинні розуміти, що маленькі діти не зацікавлені у розмовах дорослих. Наші власні занепокоєння, пов’язані з коронавірусом, також не передаватимуться їм. Лише передчуваючи та надаючи забагато інформації малюкам, ми створимо та активізуємо в них страх, якого раніше не було", – каже психоаналітикиня.

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Що відповідати на питання маленьких дітей

Батьки мають відповідати на питання дітей дуже просту та зрозумілу інформацію: пояснити малюку, що на цей час є такий вірус, який, наприклад, викликає кашель, і щоб захиститися від нього, потрібно правильно та часто мити руки.

"Ми також можемо сказати малечі, що віруси є скрізь навколо нас, але не всі їх отримують. Тому деякі люди і носять маски, щоб уникнути зараження", – додала Мілло.



Міфи та правда про коронавірус / Картинка 24 каналу

Якщо дитина старшого віку ставить питання батькам, то вони повинні запропонувати розібратися разом, щоб знати, що є правдивим чи неправдивим у ЗМІ. Ви можете показати їй кілька статей, запитати, чи вважає він це відео/інформацію правдивим. Навчіть дитину основній інформації про коронавірус та як можна захиститися від захворювання.

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