Коронавірус у світі: що повинні знати батьки, аби вберегти свою дитину

Весь світ сколихнула шокуюча новина про коронавірус з Китаї, який активно мігрує світом. Станом на 28 січня вже підтверджено майже 4600 випадків захворювання та 106 смертельних випадків. Тому ми вирішили зібрати поради, що повинні знати батьки про коронавірус 2020.

Новий вид вірусу, який вперше зафіксували в Китаї, вийшов за межі країни. Він також спалахнув у Таїланді, Японії, Гонконзі, Південній Кореї, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі, Франції, Малайзії, Австралії, США та Канаді.

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Як відомо, 2019-nCoV передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом, тому заразитися вкрай легко. Внаслідок цього у багатьох країнах нині посилений контроль на кордонах та в аеропортах.

Що варто знати батькам про коронавірус

Не панікуйте

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, спалах коронавірусу не є міжнародною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я. Поки що ВООЗ не оголошує надзвичайний стан та не рекомендує обмежувати транспортні сполучення та обіг товарів. Спалах коронавірусу не є міжнародною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я.

До того ж, в Україні немає прямого авіасполучення з містом-джерелом спалаху – Уханем.

Загиблих серед дітей не було

Наймолодшій жертві, що було підтверджено смертельним випадком коронавірусу, – 36 років. Більшість смертельних випадків у Китаї були у людей старше 60 років та більше чоловіків, ніж жінок.

Так, у дворічної дитини діагностували коронавірус нового типу. Хлопчик є наймолодшим пацієнтом, якого лікують від атипової пневмонії спричиненої коронавірусом нового типу, але його стан здоров’я – стабільний.

Тому BNO створили мапу, завдяки якій наочно можна спостерігати поширення інфекції по всьому світу

Коронавіруси – це велике сімейство вірусів

Поширеними симптомами коронавірусу є "помірні захворювання верхніх дихальних шляхів» – як звичайна застуда, проте лише більш складні симптоми, зокрема важкий гостроінфекційний респіраторний синдром, можуть бути смертельними.

Якщо у вас піднялася температура, з’явилися симптоми грипу чи респіраторного захворювання, радимо вам все ж навідатися до лікарні для того, аби точно визначити вид інфекції.

Симптоми коронавірусу

Лихоманка; Головний біль; Кашель; Ускладнене дихання; Слабкість.

Для визначення коронавірусу є тест

Як розповів заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль, діагностичні системи зараз є в кожній області України. У разі якщо ці результати будуть негативними, а людина відчує себе погано, то зразки будуть відправляти до Києва в одну з двох референс лабораторій, які сертифіковані ВООЗ. Якщо і тут буде негативний результат, зразок відправляється в Німеччину. Це може зайняти до 5-ти днів.

"На початку наступного тижня в Україні будуть доступні тест-системи, які зроблять діагностування менш тривалим ", – додав він.

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Кроки для профілактики

Щоб запобігти поширенню вірусу, ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції.

Регулярно мийте руки з милом і слідкуйте, щоб це робили діти;

Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;

М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись. Слідкуйте, щоб дитина не їла необроблені продукти.

Мийте фрукти та овочі і навчіть цього дітей;

Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;

Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми;

Окрім того, посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до Китаю.

Отож, батьки, не панікуйте. Коронавірус, ймовірно, буде звучати в заголовках новин ще не один місяць, але це не означає, що всім потрібно жити в страху. Головне мийте руки дітям з милом та не контактуйте з людьми, які мають симптоми, схожі до цього захворювання.

Дивіться у відео що відомо про смертельний коронавірус: