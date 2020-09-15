Вмовляння дитини скуштувати корисну страву інколи перетворюється на справжній квест. А якщо ще й мова йде про сніданок, тоді це взагалі "місія нездійсненна". Та креативна матуся з Бельгії вигадала спосіб, як заохотити своїх нащадків до сніданку.

Йоланда Стоккерманс – звичайна бельгійська мама, яка зі своїм чоловіком виховує двох синів – Джека і Рассела. Хлопчики завжди відмовлялись їсти сніданок, поспіхом вирушаючи до садочка чи школи. Однак креативна матуся знайшла спосіб змінити їхні звички, передає 24 канал.

Дивіться також Батько намагався повторити за донькою гімнастичні вправи: кумедні відео

Щодня жінка починала ранок з приготування нових страв. Однак звичайна подача яєчні не зацікавлювала її дітей, тому Йоланда почала перетворювати страви на кулінарні шедеври. Відомі актори, чарівні тварини чи квіти – бельгійська мама перевершувала всі очікування нащадків.

Після перших таких сніданків діти мотивували жінку на створення власного блогу. Йоланда Стоккерманс дослухалась до порад нащадків і тепер за її сторінкою в інстаграмі стежать понад 15 тисяч людей. Ледь не щодня вона презентує нові фото своїх страв, які викликають захват та стимулюють і нших матусь до експериментів на кухні.

"Для початку я заглядаю в холодильник, щоб побачити, які інгредієнти у мене є. Іноді я помічаю особливий овоч або макарони, і придумую щось нове. Для фарбування страв я в основному використовую овочі, томатний соус, натуральний харчовий барвник, соєвий соус та спеції. Тому все, що є на тарілці, їстівне", – розповіла Йоланда.