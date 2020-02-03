Крики батьків впливають на психічний розвиток дитини: дослідження

Виховання криком, як показують дослідження, не приносить користі дітям. Адже за цим може стояти неможливість батьків передавати інформацію, яку вони хочуть. До того ж, постійні крики та скандали дуже негативно впливають на психічний розвиток дітей.

Малеча згодом може стати агресивною, надмірно затиснутою та невпевненою у собі, передає видання Inspiring Life.

До теми! Постійний крик на дитину: які тривожні наслідки це матиме

За словами психологів, крики зазвичай з’являються, коли хтось втрачає контроль. Якщо дорослим важко впоратися зі стресом, уявіть як це дітям. Адже крики мають руйнівну дію на мозок дитини.

Крики впливають на мозок малюка

Згідно з новим дослідженням Пітсбурзького університету, крики батьків, особливо коли вони регулярні, впливають на мозок дитини і становлять низку ризиків для його психологічного розвитку.

Насправді через крики у дітей розвивається агресивна чи захисна поведінка. Дослідники з'ясували, що у дітей, чиї батьки вдавались до крику з виховною чи навчальною метою, розвинулися депресивні симптоми та поведінкові проблеми в підлітковому віці, починаючи з 13 і 14 років.

Щодо цього питання було проведено багато досліджень. Престижна Гарвардська медична школа у своїх дослідженнях говорить, що словесна жорстокість, крики, приниження або поєднання трьох елементів постійно змінюють структуру мозку дитини.

Як можна зупинити крики

Варто запам’ятати, що кричати – це не рішення, якими б батьки не були злими. Дорослі можуть використовувати деякі з наступних стратегій:

Крики втрачають контроль. Якщо ми втрачаємо контроль, ми втрачаємо всю здатність правильно дисциплінувати дитину.

Уникайте стресових моментів.

Заспокойтеся, перш ніж діяти. Спробуйте зробити щось, що заспокоює вас, коли ви зрозумієте, що ви на межі. Зупиніться на мить, розслабтеся і візьміть на себе відповідальність.