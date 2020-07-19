У Кривому Розі волонтери збирають старі велосипеди, ремонтують їх у своїй майстерні і дарують дітям, які потребують допомоги.

Ідея виникла пів року тому. Першим велосипед на благодійність надав знайомий співвласника веломайстерні, повідомляє 24 канал.

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Акція набула розголосу і вже згодом старі велосипеди почали приносити також інші містяни. Після ремонту їх віддають тим, хто найбільше потребує.

Співвласник велосипедної майстерні Кирило Тохтамиш запевнив, що акція не тільки для дітей ветеранів АТО, а й для всіх, хто має бажання велосипед прибрати, але не має можливості.

Багатодітні сім’ї, малозабезпечені і ті, що потрапили в скрутне становище матеріальне. Зазвичай мені такі сім’ї рекомендують, бо я не знаю, які документи в людей питати – я довіряю,

– сказав він.



Кирило Тохтамиш / Фото скриншот з відео

Дітям роздали вже 50 велосипедів

За час акції дітям вже роздали 50 велосипедів. З них 9 – родинам військових. Армійці запевнили, що це дуже велика допомога, адже не всі сім’ї мають фінансову можливість придбати велосипед своїм дітям.

Забезпечення велосипедами наших діточок, чиї батьки перебувають в полоні. Також діточок наших "небесних героїв", щоб вони могли їздити, займатися спортом,

– наголосив заступник командира батальйону "Кривбас" Юрій Сіньковський.

Організатори акції висловили сподівання, що до кінця року зможуть потішити двоколісними ще приблизно пів сотні дітей.



Безкоштовно велосипеди вже отримали пів сотні дітей / Фото скриншот з відео

Це велика допомога, – дружина полоненого

Однією з щасливих дітей, яким дістався велосипед, є 7-річна Настя. Його дівчині подарували, адже купити самостійно родина не мала змоги. Батько Насті з серпня 2014 року – в полоні бойовиків. Без нього дружині із 2 дітьми дуже складно.



Дружина полоненого з дочкою / Фото скриншот з відео

"Це дуже велика допомога. Діти сиділи на карантині, практично 2 місяці не рухались. Тепер велосипедами будуть дуже задоволені", – розповіла дружина полоненого Вікторія Маркіна.