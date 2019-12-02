Криза в сім'ї: чому вона виникає та як зберегти стосунки

У кожних стосунках час від часу виникають проблеми, які згодом можуть переростати у кризу. Але не всі пари замислюються над тим, що ж призвело до її виникнення, а тому, як наслідок, не знають, як її подолати.

Як розпізнати кризу у відносинах та що до неї призводить – поділилося видання Ukr.Media.

Цікаво! Міфи, які руйнують сімейні стосунки: у що не варто вірити

Зауважимо, що криза у сім'ї може виникнути через особистісні зміни. Аджне у кожної людини із часом змінюються погляди, бажання, цінності та пріорітети, а це, очевидно, призводить до перебудови відносин, знаходженні гармонії, яка, швидше за все, була втрачена.

До того ж, криза може з'явитися, якщо щось не влаштовує партнера, тоді це доведе до сварок та суперечок, що врешті-решт призведе до кризи.

Як розпізнати кризу у сімейних стосунках:

Виникають часті суперечки та неприємні розмови практично на одні й ті ж теми.

З'являється холодність і відчуженість подружжя. Їм добре окремо, а не разом.

Відчувається напруженість, роздратованість, неприязнь один до одного, бажання розійтися.

Перестає існувати інтимна близькість. Партнери практично не займаються любов'ю.

З'являється відчуття незадоволення і роздратування на все, що пов'язано з родиною.



Кризу в сім'ї можна подолати

Як подолати кризу? Для того, щоб успішно подолати цей нелегкий період у житті потрібно насамперед розібратись у її причинах, а вже потім працювати над їх вирішенням.

Важливо не боятись змін у відносинах, не піддаватися емоціям, підтримувати партнера та за потреби звернутися до фахівців, які, володіючи психологічними знаннями і допоможуть зберегти сім’ю.