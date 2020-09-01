На що тільки не здатні батьки, аби їхні нащадки частіше усміхались та почувались щасливими. Так, татко трьох дітей Дейв щодня прикрашав пакунки для обідів курйозними малюнками.

За словами Дейва, на створення таких особливих пакунків для сендвічів його надихнуло свято 1 вересня. 8 років тому старша донька художника вперше пішла у школу, тому татусь вигадав спосіб, як розвеселити дитину та показати їй цілодобову підтримку батьків. Перше, що спало на думку – це пакунок для бутербродів із малюнками з її улюблених мультфільмів, передає Bored Panda.

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Починав турботливий татко зі звичайних сердечок, якими прикрашав упаковку, та вирізаними з дитячих листівок персонажів Disney. Однак вже за кілька днів Дейв зрозумів, що значно простіше намалювати все, що хочеться. Озброївшись паперовими торбинками і фломастерами й олівцями, він взявся щодня створювати меми, які розвеселяли не тільки його доньку, але й вчителів у школі. Повпливало це і на популярність первістка серед однолітків, адже побачити, який малюнок цього разу вигадав її тато, хотіло чимало дітей.

Мультфільми на обідній пакунок! Упаковка до обіду моєї дочки швидко розкривалася і стала справжнім хітом у її класі,

– розповів Дейв.

Зрештою, чимало вчителів почали телефонувати чоловіку із проханням поділитись лайфхаками створення диво-пакунків. У ході однієї з бесід педагог навіть запропонував Дейву створити блог з цими курйозними малюнками. Не вагаючись, чоловік вигадав сторінку @sandwichbagdad, яка має шалену популярність в інстаграмі та вже стала своєрідним брендом.

Наразі Дейв – щасливий татусь трьох доньок. З початком навчального року він готовий щодня створювати по три упаковки для сендвічів для своїх дівчаток. А натхнення та ідеї знайти йому досить легко.

"Я надихаюся з багатьох місць: новин, моїх дітей, навіть коли я бігаю. Насправді це чудовий спосіб розслабитися після важкого дня. Я працюю фінансистом, тому малювання та меми – це суто хобі. І хоча мої діти щодня бачать свої пакунки, вони теж почали відточувати мистецтво жартувати з тата і часто роблять власні пропозиції для мішечків", – додав Дейв.