Квартиру пенсіонерки зруйнувало від вибухів у Бейруті: її реакцію зняли на відео
Потужні вибухи у ліванському Бейруті зруйнували всі будівлі в радіусі 10 кілометрів. Ударна хвиля пошкодила і помешкання однієї пенсіонерки, яка після інциденту сіла за свій рояль та зіграла улюблену мелодію. Відео розлетілось мережею та розчулило мільйони людей.
Ролик опублікувала у твіттері жителька Дубаї Рафі Маккі. На кадрах видно, як люди прийшли провідати пенсіонерку, яка жила неподалік бейрутського порту, де стались вибухи. Від ударної хвилі у помешканні були вибиті всі шибки, зірвані карнизи та пошкоджені меблі. Вцілів тільки рояль пенсіонерки, оскільки був встановлений вкінці вітальні.
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На фоні всієї розрухи бабуся сіла за музичний інструмент і зіграла улюблену мелодію. Така реакція бабусі розчулила мережу. Менше, ніж за добу ролик з Бейруту переглянули понад 1,5 мільйона разів, а його поширили більше 4 тисячі людей.
Користувачі мережі навіть порівняли відео з кадрами із "Титаніку. У стрічці, коли корабель йшов на дно, а люди намагались врятуватись, музиканти незворушно грали улюблені мелодії.
Що відомо про вибух у Бейруті
Моторошна трагедія сталась у ліванській столиці ввечері 4 серпня. У порту Бейрута прогриміли два вибухи з невеликим інтервалом. Внаслідок інциденту загинули щонайменше 137 осіб, тисячі людей потрапили до лікарень з травмами різного ступеня важкості.
Відомо, що причиною вибухів були не теракти. У порту Бейруту зберігали небезпечний аміачний вантаж, привезений ще у 2014 році на судні "Росус", що належало росіянину Ігорю Гречушкіну. Через несплату портового збору корабель не пропустили до Лівану. Згодом екіпаж зміг повернутись додому, а капітан і кілька його помічників провели 11 місяців у Лівані.
Небезпечний вантаж вирішили перевезти на склади для зберігання, а судно потонуло через пошкодження. Кілька разів митники наголошували на вибухонебезпечності речовини, однак правоохоронці не відреагували на звернення колег. Від вибухів у порту зруйнована частина Бейруту. Всі будівлі, розташовані поблизу порту, вщент розтрощені.