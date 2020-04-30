Лайфхак для батьків на карантині: мама вигадала систему знаків, щоб спокійно працювати вдома

Мама із США Кейт Деніелсон була змушена під час карантину поєднувати віддалену роботу та піклування за дітьми. І щоб малеча їй не заважала, жінка вигадала спеціальну систему знаків.

Але зазначимо, що вона підійде тільки тим дітям, які вміють читати. Кейт Деніелсон розповіла про такі таблички на двері на своїй сторінці в фейсбуці та порекомендувала кожній мамі скористатися цією ідеєю.

Цікаво! Робота з дітьми: лайфхаки від батьків, що працюють вдома

Вона перетворила одну з дитячих кімнат у свій робочий кабінет. А спеціальна система знаків допомагає Кейт спокійно працювати з дому, не відволікаючи увагу на малечу.

Що це за система знаків? Мама склала список з п'ятьма різними кольорами, які позначають мамину зайнятість.

Так, до прикладу, зелений колір означає "заходьте, я рада вашій компанії", а червоний – "я на нараді, і якщо ви не стікаєте кров'ю і не почалася пожежа, не турбуйте мене". Прищіпка на папері вказує на відповідний колір, на який мають звертати увагу діти.



Система знаків мами до дітей / Фото Facebook / Kate.v.danielson

До того ж, жінка написала список популярних питань, які найчастіше ставлять діти, з вже готовими відповідями. Наприклад:

– Чи можу я погратися на телефоні?

– Ні. – Що на вечерю?

– Я ще не знаю. – Допоможеш мені з домашнім завданням?

– Запитай у тата. – Що ми будемо сьогодні робити?

– Те ж саме, що ми робимо кожен день.



Відповіді на часті питання до мами / Фото Facebook / Kate.v.danielson

Чим займається Кейт Даніельсон? Жінка є засновницею та виконавчим директором Foster Progress –некомерційної організації, яка допомагає прийомним дітям отримати освіту.

"Ми підтримуємо наших студентів, гарантуючи, що вони в безпеці під час карантину. У наших студентів в коледжі часто немає сімей, до яких можна повернутися додому, тому ми працюємо над тим, щоб усі вони мали тимчасові умови проживання, а також купуємо їм продукти та предмети першої необхідності", – додала Кейт.