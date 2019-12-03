Лайфхак до свят: що робити, аби дитина не випрошувала іграшки в магазині

Винахідлива мама поділилася у соціальній мережі корисним лайфхаком, як зробити так, щоб дитина не випрошувала у батьків купити їй усі іграшки підряд. Така ідея дуже актуальна якраз перед новорічними святами.

Лайфхак Христини Уоттс з Вашингтона допомагає їй з легкістю переконати доньку припинити просити купувати нові іграшки під час Різдва.

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"Моя камера заповнена фотографіями іграшок, які моя дочка Емерсон хоче отримати на Різдво", – написала жінка у соцмережі, поділившись лайфхаком.



Емерсон випрошує маму купити їй цю іграшку

Так, коли її донька хоче отримати якусь нову річ в магазині, вона починає просити маму купити це. Проте жінка вигадала цікавий спосіб, як вона змогла це припинити.

Що це за лайфхак? Потрібно просто сфотографувати дитину з бажаною іграшкою. "Скажіть ждитині, що ви зробите таке фото і відправите його Санті, щоб він знав, який подарунок дитина хоче", – розповіла Христина. Натомість ви можете надіслати цю світлину на будь-який номер (можна бабусі чи чоловіку, або іншим людям).

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Так, дитина заспокоїться і буде думати, що цей подарунок їй точно принесе Санта і з часом вона забуде про кожну річ, яку хотіла купити.

Такий геніальний трюк сподобався багатьом користувачам у соцмережі, де вони побачили цей пост. Вони почали ділитися цим лайфхаком з іншими батьками та вже скидають фото зі своїми дітьми, які тримають бажані іграшки.