Лікарня у США дозволяє дітям заїжджати машинками на операцію, щоб зменшити їх страх: миле відео

Лежати на каталці, яка прямує до операційної, може бути страшно не лише для дітей, а й для дорослих. Тому лікарня у Каліфорнії вирішила зменшити страх і тривогу у дітей перед операцією та дозволяє їм заїжджати в операційну на маленькому автомобілі.

Медсестра Кімберлі Мартінес вирішила, що дітям буде зручніше йти на операцію, якщо вони будуть у веселому настрої. Тому малеча заїжджає в операційну палату на мінімашинах – чорному Mercedes чи рожевому Volkswagen Beetle, передає видання CBS News.

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Діти можуть керувати своїм автомобілем самостійно, або дорослі робити це дистанційно.

Такі дії і посмішки дітей доводять, що дорога на операцію має велике значення для них. Медична сестра розповіла, що бачить велику різницю у хвилюванні малечі перед операцією.

"Коли діти дізнаються, що вони можуть потрапити в операційну, їдучи в маленькій машині, вони захоплюються цією ідеєю і в більшості випадків їх страхи зникають", – пояснює вона.

Дивіться відео, як діти їдуть машинкою на операцію:

Лікарі медичного центру придбали одну машину, а іншу пожертвувала родина працівника лікарні. Адже така класна ідея може змусити багатьох дітей відчувати себе менш наляканими, коли їм доведеться прощатися з мамою і татом перед операцією.