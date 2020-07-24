Вік не є перешкодою для того, щоб чудово одягатися та бути стильним. Тому одна літня пара з Тайваню стала популярною в соціальних мережах завдяки своєму відмінному стилю. А одяг пара підбирає з того, який люди залишають у їхній пральні.

83-річний Вань-Цзи і його дружина 84-річна Шо-Ер одягаються і позують в одязі, який люди залишили в правильні. І деяким речам вже багато років, пише Bored Panda.

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Харизматичний дует своїм стилем і гумором захопив інтернет. Пара зізнається, що вони почувають себе дуже молодими і вважають, що навіть одяг десятирічної давності все ще може бути модним.

Натомість онук пари теж в захваті від своїх бабуся та дідуся. "Якщо ми залишаємося молодими в душі, ми все ще можемо виглядати стильно, навіть коли ми старі. Не обмежуйте себе", – сказав він.

Перегляньте на ці чудові фотографії пари, яка вражає своєю винахідливістю та стилем.

Пара підбирає образи з речей, які лишають в їх пральні: дивіться фото



Пара останнім часом привернула велику увагу, тому кількість їх підписників щодня збільшується. Зараз у їх інстаграмі понад 100 тисяч шанувальників. Хоча лише день тому вони опублікували пост-вдячність про 50 тисяч підписників.

На своїй сторінці літні чоловік і дружина також нагадують людям не забувати забирати з собою одяг після прання.