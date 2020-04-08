Любов більша за COVID-19: 7-річний хлопчик за власні гроші купує продукти дітям та літнім людям

Першокласник Кавано Белла витратив свої заощадження, щоб купити необхідні речі для літніх людей та продукти для малюків. Також він очолює громадські заходи, які доставляють критичні запаси та їжу всіх, хто цього потребує під час пандемії COVID-19.

У кризу через поширення коронавірусу багато людей намагається допомогти іншим.

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Так, 7-річний Кавано Белла вже зарекомендував себе як благодійник, пише Parents. Першокласник зі штату Меріленд провів останні два тижні, очолюючи громадський просвітницький рух під назвою "Любов більша, ніж COVID-19" (в оригіналі – Love > COVID-19).

Все почалося, коли він вклав свої заощадження в розмірі 600 доларів на пакунки для догляду та гарячого харчування для людей похилого віку, які особливо вразливі в цей складний час.



Кавано Белла / Фото Facebook / Cool & Dope

"Я хотів зробити ще більше, тому я написав у соціальні мережі та попросив пожертви", – пояснив він.

Наступним його кроком були пожертви на харчування для малозабезпечених учнів, які постраждали від нестачі громадського харчування. Потім Кавано влаштовував "комору" (так він називає акції, – Сім’я 24) для допомоги людям похилого віку та сім'ям, які її потребують.

"Я хочу допомогти якомога більшій кількості людей у ​​моїй громаді пережити цей страшний час", - відповів 7-річний хлопець.



Хлопчик допомагає літнім людям і дітям у складний час / Фото Facebook / Cool & Dope

Тепер він прагне зібрати 1 тисячу доларів, щоб забезпечити ще більше людей. Так, ці пакунки будуть розповсюджуватися лише за попередньою домовленістю і міститимуть засоби гігієни, засоби для чищення, продукти, що не швидко псуються, тощо.

Зазначимо, що до пандемії Кавано знали як активіста. Він заснував організацію Cool & Dope, яка має на меті викорінити знущання та самогубства молоді до 2030 року за допомогою політичних та соціальних дій. Після того, як з нього знущалися в школі і він задумувався про суїцид, першокласник надихнувся на такі дії та розповсюдження позитиву.