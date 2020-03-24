Любов під час коронавірусу: ЛГБТ-пара із США влаштувала весільну церемонію через вікно – відео

ЛГБТ-пара з Нью-Йорка вирішила одружитися у розпал кризи через коронавірус та знайшла чудовий спосіб це зробити. Так, їхній друг провів для жінок весільну церемонію через вікно свого будинку.

Рейлі Дженнінгс та Аманда Вілер стали сім’єю у п’ятницю, 20 березня, пише видання Metro.

До теми! Через карантин внучка показувала дідусю каблучку через вікно будинку престарілих: милі фото

Ця подія відбулася просто посеред вулиці в районі Манхеттена. Метт Вілсон – друг пари і ліцензований укладач шлюбу – провів церемонію весілля з вікна четвертого поверху свого будинку, щоб убезпечити себе від небезпеки заразитися коронавірусом.

Дивіться відео з весілної церемонії ЛГБТ-пари:



Пара повинна була одружитися в жовтні 2020 року, але натомість влаштувала швидку шлюбну церемонію. Так вони вирішили через занепокоєння, що пандемія коронавірусу може посилитися.

Пара відвідала Нью-Йоркське бюро шлюбів та отримала шлюбну ліцензію. Проте в день церемонії жінки отримали звістку про те, що міський голова закрив бюро на карантин. Тож, вони написали про це у спільний чат з друзями. Та одразу ж отримали повідомлення: "Хочете одружитися через вікно протягом найближчих 24 годин?", на що пара відповіла: "Так!".

Цікаво! Через карантин чоловік з плакатом стояв перед вікнами дружини у будинку пристарілих: миле фото

Жінки мала півтори години, аби зібратися. Тому закохані закінчили роботу, одягнулися та попрямували до квартири друга.

Але перш ніж провести церемонію, їх друг прочитав уривок з роману "Кохання в часи холери" колумбійського письменника Габріеля Гарсія Маркеса.

"Чи обіцяєте ви любити, шанувати, плекати і зберігати кохання до тих пір, поки ви обидва будете жити?", – запитав укладач шлюбу. "Так", – відповіли закохані. "В силу повноважень, наданих мною штатом Нью-Йорку, я оголошую, що ви одружені!", – закричав їх друг з вікна будинку.

Такі історії показують, що кохання існує навіть в часи невизначеності чи лиха.