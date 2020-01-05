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Любовний гороскоп на 2020 рік для всіх знаків зодіаку

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Гороскоп на 2020 рік для всіх знаків зодіаку / Колаж Сім'ї 24

2020 рік став роком Білого Щура та, за прогнозами астрологів, буде дуже вдалим для спілкування з протилежною статтю і романтичних пошуків. Так, любовний гороскоп передбачає, що вільні люди зустрінуть свою другу половинку, а у парах відносини будуть стабільними і гармонійними. Проте деякі знаки зодіаку можуть сперечатися чи навіть розійтися з коханими.

Цей рік дасть можливість започаткувати нові перемоги і закласти фундамент під міцні відносини. Тож якщо ви хочете прожити все життя в любові, щасті та злагоді зі своєю другою половинкою, можете підібрати свою ідеальну пару за знаком зодіаку.

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Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на грудень 2019 для Овнів

2020 рік Білого Щура для Овнів буде непростим періодом в любові, проте насиченим і цікавим – особисте життя буде наповнена несподіваними подіями, змінами і випробуваннями. З'явиться шанс знайти свою любов або зміцнити зв'язок з коханими. Астрологи рекомендують взяти ініціативу в свої руки, тож аналізуйте минулі і справжні стосунки та не допускайте повторення раніше допущених помилок.

Одиноким Овнам початок року принесе нові романтичні захоплення. Вас чекає пристрасний роман, який подарує вам яскраві і незабутні враження. Однак, такі відносини можуть проіснувати недовго, адже представники цього знака зодіаку не захочуть зв'язувати себе відповідальністю.

Для тих, хто перебуває в парі, початок року ознаменується стабільністю, а у відносинах буде присутній гармонія і взаєморозуміння. Однак, в парі може виникнути суперечка через нестриманість і емоційності Овнів. Для сімейних представників цього знака зодіаку 2020 рік стане періодом випробувань – у шлюбі настане кризовий період.

Гороскоп на жовтень 2019 для Тельців

Для Тельців 2020 рік Білого Щура стане сприятливим періодом для любовних відносин. Представники цього знака зодіаку будуть поглинені почуттями і романтикою. Астрологи не віщують серйозних проблем і конфліктів в особистому житті. Окрім того, з'явиться тяга до гострих відчуттів і новим емоціям, що може штовхнути на необдумані вчинки і інтрижки на стороні.

Для пошуку другої половинки вільним людям краще використовувати другу половину року, бо цей час буде найбільш підходящим для романтичних зустрічей і початку відносин. Відносини тих, хто перебуває в парі, будуть спокійними і гармонійними. Однак, Тельцям слід уникати пасивності – будьте уважніші до коханого, частіше говоріть компліменти, проявляйте ласку.

Натомість сім'ї захлесне рутина і сірість буднів. Одноманітне подружнє життя змусить представників цього знака зодіаку шукати любовні пригоди. Будьте обережні в швидкоплинних захоплення.

Гороскоп на грудень 2019 для Близнюків

2020 рік Білого Щура принесе Близнюкам зміни на краще в сфері любові – цей період буде сприятливим для романтичних пошуків і початку відносин. Однак, не обійдеться без розбіжностей і дрібних негараздів.

Самотні представники цього знака зодіаку в рік Білого Щура знайдуть щастя в любові. Ймовірно, обранцем стане добре знайома людина, тому придивіться до свого оточення. Ті ж, хто перебуває в парі, почнуть відчувати сумніви в правильності свого вибору. Таким парам піде на користь тимчасова розлука, що дозволить переконатися в силі почуттів і стане перевіркою на вірність.

Сімейні представники відчують зниження сексуального потенціалу. Але на допомогу прийде фантазія і уява – дайте чоловікові волю в прояві бажань, адже це урізноманітнює ваше життя і не дасть пристрасті згаснути.

Гороскоп на грудень 2019 для Раків

Для Раків 2020 рік Білого Щура буде насиченим любовними пригодами і пристрастю. Представники цього знака зодіаку зіткнуться з новими романтичними переживаннями, а старі почуття заново спалахнуть з більшою силою. Найбільш стабільними і сприятливими періодами для романтичних починань і активних дій буде кінець і початок року.

З початку року вільних представників цього знака зодіаку захлиснуть любовні захоплення і почуття. Ймовірно, вдасться зустріти людину, з яким захочеться створити сім'ю, але з весіллям варто ще почекати. Ті, хто перебуває у відносинах, будуть відчувати непорозуміння з коханим. Тому, щоб зберегти пару, доведеться докласти зусиль для зближення – у цьому допоможуть спільні подорожі та спільне дозвілля.

Сімейних людей почне переповнювати сексуальна енергія, тому направте свою пристрасть на партнера. Це подарує вам відчуття другого медового місяця. Можете підкріпити це почуття – вирушіть в романтичну поїздку в відокремлене місце.

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Гороскоп на грудень 2019 для Левів

Для Левів 2020 рік Білого Щура буде важким періодом в плані особистих відносин, їх почнуть долати сумніви і вагання. Левам буде непросто впоратися зі своїми почуттями, але кінець року ознаменується стабільністю в парах і можливими успіхами в романтичних пошуках.

Вільних людей чекають любовні інтриги і пригоди – особливо в середині літа і наприкінці осені можливі нетривалі романи, які не переростуть у серйозні стосунки. Тих, хто перебуває в парі, відносини з партнером почнуть обтяжувати, однак почуття прихильності і спрага стабільності утримає поруч з коханим. До кінця року в парах буде спостерігатися підйом, зміцнення довіри і взаєморозуміння.

Для сімейних чоловіків і жінок рік Білого Щура стане періодом випробувань і перевіркою на міцність. Але, подолавши кризовий момент, подружні пари захочуть обзавестися дітьми.

Гороскоп на грудень 2019 для Дів

2020 рік Білого Щура принесе Дівам стабільність і щастя в особистих відносинах – ці представники будуть поглинені романтичними почуттями і переживаннями, а їхнє життя наповниться взаємною любов'ю.

Для вільних людей рік Білого Щура ознаменується удачею в романтичних пошуках. Вони будуть відкриті для нових знайомств і почуттів, а виниклі симпатії будуть взаємними і принесуть багато позитивних емоцій. Для тих, хто перебуває в парі, цей рік стане вдалим періодом, щоб перевести відносини на новий рівень. Партнери переконаються в почуттях і надійності один одного, тому можуть вирішити узаконити стосунки.

У сім'ях будуть виникати конфлікти на тлі фінансових проблем, Діви можуть отримати закид від чоловіка через марнотратства і необдуманих витрат. Вирішити ситуацію дозволить спільне ведення бюджету та планування покупок.

Гороскоп на грудень 2019 для Терезів

На початку 2020 року Білого Щура на Терезів, як сніг на голову, впаде щастя. Ці представники випробують нове почуття закоханості, а в існуючих відносинах пристрасть спалахне з новою силою, однак такий період триватиме недовго.

Самотніх представників цього знака зодіаку очікує яскравий і насичений період в особистому житті. У перших днях року вони ризикую закохатися, однак це почуття залишиться нерозділеним. Середина літа буде найбільш підходящим часом для романтичних знайомств. Тих, хто перебуває в парі, стане переповнювати пристрасть і сексуальна енергія, яка буде спрямована на коханого.

Сімейні люди стануть більш емоційними і нестриманими, їм буде складно контролювати спалахи почуттів. Це може призвести до непорозумінь між подружжям. Щоб зберегти мирну обстановку в будинку доведеться попрацювати над собою і навчитися керувати емоціями.

Гороскоп на грудень 2019 для Скорпіонів

2020 рік Білого Щура стане напруженим періодом в особистому житті Скорпіонів. Перша половина року піднесе чимало випробувань і перешкод. Проте, здолавши труднощі, представники цього знака зодіаку будуть винагороджені щирими почуттями і взаємністю. Астрологи застерігають Скорпіонів від необдуманих вчинків.

Велелюбна натура вільних Скорпіонів почне зіштовхувати їх з випадковими людьми, до яких буде виникати скороминуща симпатія. Але для пошуків другої половинки більше підійде друге півріччя – з'явиться шанс зустріти майбутнього супутника життя. Для тих, хто перебуває у відносинах, рік Білого Щура стане відповідним моментом, щоб переконатися в своїх почуттях і у виборі партнера. Можливо, вам захочеться створити сім'ю.

Заміжні і одружені Скорпіони в зимові і весняні місяці будуть зазнавати криза в стосунках з чоловіком, але ситуація стабілізується в середині літа. Вже до кінця осені ви будете насолоджуватися гармонією і розумінням, які будуть панувати в вашому домі.

Гороскоп на грудень 2019 для Стрільців

У любові 2020 рік Білого Щура принесе Стрільцям значні зміни. Цей період буде вдалим для початку нових відносин, планування вагітності та оформлення шлюбу. Не обійдеться без дрібних негараздів, сварок і переживань, але вони будуть закінчуватися благополучно і залишати після себе тільки позитивні емоції.

Для одиноких представників цього знака зодіаку 2020 рік наповнений яскравими романтичними пригодами. У другому півріччі з'явиться шанс зустріти другу половинку, з якою зав'яжуться довгі стосунки. У парах можуть спалахувати розбіжності через побутові дрібниці, тому будьте більш стриманими в емоціях, зберігайте самовладання. В кінці року Стрільці задумаються про серйозні зміни і захочуть узаконити стосунки.

У першій половині року сімейні люди будуть відчувати застій в подружній парі – представники цього знака зодіаку проявлять холодність і безініціативність в інтимній сфері. Щоб не допустити розладу в сім'ї будьте більш уважні по відношенню до партнера.

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Гороскоп на грудень 2019 для Козерогів

У 2020 році Білого Щура особисте життя Козерогів буде наповнена несподіваними поворотами і сюрпризами. Астрологи радять уникати безпідставних сварок, також не варто повертатися до минулих любовних конфліктів.

Серед вільних Козерогів у 2020 році з'явиться спокуса повернути старі відносини, але астрологи рекомендують утриматися від цього. Дочекайтеся нових відносин, які, швидше за все, припадуть на перші літні місяці. Ті, хто перебуває у відносинах, проявлять недовіру і зайву підозрілість до другої половинки, це спричинить сцени ревнощів. Але не дозволяйте короткочасному флірту ставити стосунки під загрозу.

У сімейних парах відносини будуть рівними. В осінній період можуть виникнути претензії з боку супутника життя через марнотратства Козерогів. Тому не варто здійснювати дорогі покупки без відома партнера.

Гороскоп на грудень 2019 для Водоліїв

Для Водоліїв 2020 рік Білого Щура ознаменується пристрастю, романтикою і виникненням нових почуттів. Щоб не упустити шанс налагодити особисте життя, астрологи радять Водоліям попрацювати над собою, будьте розсудливими – не влаштовуйте скандалів через ревнощі і дрібних повсякденних розбіжностей.

У 2020 році вільні представники цього знака зодіаку досягнуть успіху в романтичних пошуках, цим людям вдасться зустріти справжнє кохання. Їх життя наповниться щирими почуттями і новим змістом. Ті, хто перебуває в парі, будуть насолоджуватися гармонією і розумінням в спілкуванні з другою половинкою. Однак, доведеться докласти зусиль, щоб не зіпсувати ідилію у відносинах.

У сімейних парах буде спостерігатися підйом у відносинах. Подружжю вдасться зміцнити взаємну довіру і розуміння, партнери відкриють один в одному нові якості і гідності. Подружні стосунки стануть міцнішими і цікавішими.

Гороскоп на грудень 2019 для Риб

У 2020 році Білого Щура сфера особистих відносин доставить Рибам нові причини для переживань і хвилювань. В особистому житті з'явиться низка проблем, які будуть перешкоджати щастя і гармонії. А в середині року проявиться надмірна емоційність та вразливість, що буде негативно впливати на відносини з партнером.

У тих, хто знаходиться в пошуках любові, в 2020 році низькі шанси досягти бажаної мети, в середині року можливі короткочасні романи, які наповнять життя романтичними фарбами. Для Риб, які перебувають у відносинах, буде важко зберігати вірність коханому – захочеться нових відчуттів, які спонукають на інтрижки на стороні.

У сімейних парах виникнуть труднощі з взаєморозумінням, будь-яка дрібниця викликатиме розбіжності і розпалювати скандали. Такій парі буде корисно частіше бувати в громадських місцях. До кінця осені ситуація стабілізується – у сім'ях забудуться образи і настане мир.

Автор: Марія Бондар
Теги: Новини України Сімʼя Гороскоп Стосунки
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