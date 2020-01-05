Любовний гороскоп на 2020 рік для всіх знаків зодіаку

2020 рік став роком Білого Щура та, за прогнозами астрологів, буде дуже вдалим для спілкування з протилежною статтю і романтичних пошуків. Так, любовний гороскоп передбачає, що вільні люди зустрінуть свою другу половинку, а у парах відносини будуть стабільними і гармонійними. Проте деякі знаки зодіаку можуть сперечатися чи навіть розійтися з коханими.

Цей рік дасть можливість започаткувати нові перемоги і закласти фундамент під міцні відносини. Тож якщо ви хочете прожити все життя в любові, щасті та злагоді зі своєю другою половинкою, можете підібрати свою ідеальну пару за знаком зодіаку.

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Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

2020 рік Білого Щура для Овнів буде непростим періодом в любові, проте насиченим і цікавим – особисте життя буде наповнена несподіваними подіями, змінами і випробуваннями. З'явиться шанс знайти свою любов або зміцнити зв'язок з коханими. Астрологи рекомендують взяти ініціативу в свої руки, тож аналізуйте минулі і справжні стосунки та не допускайте повторення раніше допущених помилок.

Одиноким Овнам початок року принесе нові романтичні захоплення. Вас чекає пристрасний роман, який подарує вам яскраві і незабутні враження. Однак, такі відносини можуть проіснувати недовго, адже представники цього знака зодіаку не захочуть зв'язувати себе відповідальністю.

Для тих, хто перебуває в парі, початок року ознаменується стабільністю, а у відносинах буде присутній гармонія і взаєморозуміння. Однак, в парі може виникнути суперечка через нестриманість і емоційності Овнів. Для сімейних представників цього знака зодіаку 2020 рік стане періодом випробувань – у шлюбі настане кризовий період.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Для Тельців 2020 рік Білого Щура стане сприятливим періодом для любовних відносин. Представники цього знака зодіаку будуть поглинені почуттями і романтикою. Астрологи не віщують серйозних проблем і конфліктів в особистому житті. Окрім того, з'явиться тяга до гострих відчуттів і новим емоціям, що може штовхнути на необдумані вчинки і інтрижки на стороні.

Для пошуку другої половинки вільним людям краще використовувати другу половину року, бо цей час буде найбільш підходящим для романтичних зустрічей і початку відносин. Відносини тих, хто перебуває в парі, будуть спокійними і гармонійними. Однак, Тельцям слід уникати пасивності – будьте уважніші до коханого, частіше говоріть компліменти, проявляйте ласку.

Натомість сім'ї захлесне рутина і сірість буднів. Одноманітне подружнє життя змусить представників цього знака зодіаку шукати любовні пригоди. Будьте обережні в швидкоплинних захоплення.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

2020 рік Білого Щура принесе Близнюкам зміни на краще в сфері любові – цей період буде сприятливим для романтичних пошуків і початку відносин. Однак, не обійдеться без розбіжностей і дрібних негараздів.

Самотні представники цього знака зодіаку в рік Білого Щура знайдуть щастя в любові. Ймовірно, обранцем стане добре знайома людина, тому придивіться до свого оточення. Ті ж, хто перебуває в парі, почнуть відчувати сумніви в правильності свого вибору. Таким парам піде на користь тимчасова розлука, що дозволить переконатися в силі почуттів і стане перевіркою на вірність.

Сімейні представники відчують зниження сексуального потенціалу. Але на допомогу прийде фантазія і уява – дайте чоловікові волю в прояві бажань, адже це урізноманітнює ваше життя і не дасть пристрасті згаснути.

Раки (22 червня – 22 липня)

Для Раків 2020 рік Білого Щура буде насиченим любовними пригодами і пристрастю. Представники цього знака зодіаку зіткнуться з новими романтичними переживаннями, а старі почуття заново спалахнуть з більшою силою. Найбільш стабільними і сприятливими періодами для романтичних починань і активних дій буде кінець і початок року.

З початку року вільних представників цього знака зодіаку захлиснуть любовні захоплення і почуття. Ймовірно, вдасться зустріти людину, з яким захочеться створити сім'ю, але з весіллям варто ще почекати. Ті, хто перебуває у відносинах, будуть відчувати непорозуміння з коханим. Тому, щоб зберегти пару, доведеться докласти зусиль для зближення – у цьому допоможуть спільні подорожі та спільне дозвілля.

Сімейних людей почне переповнювати сексуальна енергія, тому направте свою пристрасть на партнера. Це подарує вам відчуття другого медового місяця. Можете підкріпити це почуття – вирушіть в романтичну поїздку в відокремлене місце.

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Лев (23 липня – 23 серпня)

Для Левів 2020 рік Білого Щура буде важким періодом в плані особистих відносин, їх почнуть долати сумніви і вагання. Левам буде непросто впоратися зі своїми почуттями, але кінець року ознаменується стабільністю в парах і можливими успіхами в романтичних пошуках.

Вільних людей чекають любовні інтриги і пригоди – особливо в середині літа і наприкінці осені можливі нетривалі романи, які не переростуть у серйозні стосунки. Тих, хто перебуває в парі, відносини з партнером почнуть обтяжувати, однак почуття прихильності і спрага стабільності утримає поруч з коханим. До кінця року в парах буде спостерігатися підйом, зміцнення довіри і взаєморозуміння.

Для сімейних чоловіків і жінок рік Білого Щура стане періодом випробувань і перевіркою на міцність. Але, подолавши кризовий момент, подружні пари захочуть обзавестися дітьми.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

2020 рік Білого Щура принесе Дівам стабільність і щастя в особистих відносинах – ці представники будуть поглинені романтичними почуттями і переживаннями, а їхнє життя наповниться взаємною любов'ю.

Для вільних людей рік Білого Щура ознаменується удачею в романтичних пошуках. Вони будуть відкриті для нових знайомств і почуттів, а виниклі симпатії будуть взаємними і принесуть багато позитивних емоцій. Для тих, хто перебуває в парі, цей рік стане вдалим періодом, щоб перевести відносини на новий рівень. Партнери переконаються в почуттях і надійності один одного, тому можуть вирішити узаконити стосунки.

У сім'ях будуть виникати конфлікти на тлі фінансових проблем, Діви можуть отримати закид від чоловіка через марнотратства і необдуманих витрат. Вирішити ситуацію дозволить спільне ведення бюджету та планування покупок.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

На початку 2020 року Білого Щура на Терезів, як сніг на голову, впаде щастя. Ці представники випробують нове почуття закоханості, а в існуючих відносинах пристрасть спалахне з новою силою, однак такий період триватиме недовго.

Самотніх представників цього знака зодіаку очікує яскравий і насичений період в особистому житті. У перших днях року вони ризикую закохатися, однак це почуття залишиться нерозділеним. Середина літа буде найбільш підходящим часом для романтичних знайомств. Тих, хто перебуває в парі, стане переповнювати пристрасть і сексуальна енергія, яка буде спрямована на коханого.

Сімейні люди стануть більш емоційними і нестриманими, їм буде складно контролювати спалахи почуттів. Це може призвести до непорозумінь між подружжям. Щоб зберегти мирну обстановку в будинку доведеться попрацювати над собою і навчитися керувати емоціями.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

2020 рік Білого Щура стане напруженим періодом в особистому житті Скорпіонів. Перша половина року піднесе чимало випробувань і перешкод. Проте, здолавши труднощі, представники цього знака зодіаку будуть винагороджені щирими почуттями і взаємністю. Астрологи застерігають Скорпіонів від необдуманих вчинків.

Велелюбна натура вільних Скорпіонів почне зіштовхувати їх з випадковими людьми, до яких буде виникати скороминуща симпатія. Але для пошуків другої половинки більше підійде друге півріччя – з'явиться шанс зустріти майбутнього супутника життя. Для тих, хто перебуває у відносинах, рік Білого Щура стане відповідним моментом, щоб переконатися в своїх почуттях і у виборі партнера. Можливо, вам захочеться створити сім'ю.

Заміжні і одружені Скорпіони в зимові і весняні місяці будуть зазнавати криза в стосунках з чоловіком, але ситуація стабілізується в середині літа. Вже до кінця осені ви будете насолоджуватися гармонією і розумінням, які будуть панувати в вашому домі.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

У любові 2020 рік Білого Щура принесе Стрільцям значні зміни. Цей період буде вдалим для початку нових відносин, планування вагітності та оформлення шлюбу. Не обійдеться без дрібних негараздів, сварок і переживань, але вони будуть закінчуватися благополучно і залишати після себе тільки позитивні емоції.

Для одиноких представників цього знака зодіаку 2020 рік наповнений яскравими романтичними пригодами. У другому півріччі з'явиться шанс зустріти другу половинку, з якою зав'яжуться довгі стосунки. У парах можуть спалахувати розбіжності через побутові дрібниці, тому будьте більш стриманими в емоціях, зберігайте самовладання. В кінці року Стрільці задумаються про серйозні зміни і захочуть узаконити стосунки.

У першій половині року сімейні люди будуть відчувати застій в подружній парі – представники цього знака зодіаку проявлять холодність і безініціативність в інтимній сфері. Щоб не допустити розладу в сім'ї будьте більш уважні по відношенню до партнера.

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Козеріг (22 грудня – 19 січня)

У 2020 році Білого Щура особисте життя Козерогів буде наповнена несподіваними поворотами і сюрпризами. Астрологи радять уникати безпідставних сварок, також не варто повертатися до минулих любовних конфліктів.

Серед вільних Козерогів у 2020 році з'явиться спокуса повернути старі відносини, але астрологи рекомендують утриматися від цього. Дочекайтеся нових відносин, які, швидше за все, припадуть на перші літні місяці. Ті, хто перебуває у відносинах, проявлять недовіру і зайву підозрілість до другої половинки, це спричинить сцени ревнощів. Але не дозволяйте короткочасному флірту ставити стосунки під загрозу.

У сімейних парах відносини будуть рівними. В осінній період можуть виникнути претензії з боку супутника життя через марнотратства Козерогів. Тому не варто здійснювати дорогі покупки без відома партнера.

Водолій (20 січня – 20 лютого)

Для Водоліїв 2020 рік Білого Щура ознаменується пристрастю, романтикою і виникненням нових почуттів. Щоб не упустити шанс налагодити особисте життя, астрологи радять Водоліям попрацювати над собою, будьте розсудливими – не влаштовуйте скандалів через ревнощі і дрібних повсякденних розбіжностей.

У 2020 році вільні представники цього знака зодіаку досягнуть успіху в романтичних пошуках, цим людям вдасться зустріти справжнє кохання. Їх життя наповниться щирими почуттями і новим змістом. Ті, хто перебуває в парі, будуть насолоджуватися гармонією і розумінням в спілкуванні з другою половинкою. Однак, доведеться докласти зусиль, щоб не зіпсувати ідилію у відносинах.

У сімейних парах буде спостерігатися підйом у відносинах. Подружжю вдасться зміцнити взаємну довіру і розуміння, партнери відкриють один в одному нові якості і гідності. Подружні стосунки стануть міцнішими і цікавішими.

Риби (21 лютого – 20 березня)

У 2020 році Білого Щура сфера особистих відносин доставить Рибам нові причини для переживань і хвилювань. В особистому житті з'явиться низка проблем, які будуть перешкоджати щастя і гармонії. А в середині року проявиться надмірна емоційність та вразливість, що буде негативно впливати на відносини з партнером.

У тих, хто знаходиться в пошуках любові, в 2020 році низькі шанси досягти бажаної мети, в середині року можливі короткочасні романи, які наповнять життя романтичними фарбами. Для Риб, які перебувають у відносинах, буде важко зберігати вірність коханому – захочеться нових відчуттів, які спонукають на інтрижки на стороні.

У сімейних парах виникнуть труднощі з взаєморозумінням, будь-яка дрібниця викликатиме розбіжності і розпалювати скандали. Такій парі буде корисно частіше бувати в громадських місцях. До кінця осені ситуація стабілізується – у сім'ях забудуться образи і настане мир.