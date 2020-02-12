Люди приділяють більше уваги догляду: гендиректор L'Oreal в Україні про бренд та бізнес

L'Oréal Group – це найбільша у світі компанія, що спеціалізується на косметиці. Українською філією L'Oréal очолює виходець з української діаспори в Канаді Марк Савчук. Він знає про косметичний бізнес все і навіть трохи більше, адже з компанією працює вже 22 роки, а починав як практикант із маркетингу в офісі компанії у Франції.

Рід Марка Савчука походить із Західної України, а сам він народився в Канаді, куди два покоління тому іммігрували його прабатьки. Тож пропозиція переїхати до Києва застала його у 2005 році, коли він працював у монреальському офісі L’Oréal, передає видання Event Ukraine.

Цікаво! Осадча, Сумська та Джамала: хто носить український етнобренд Юлії Магдич та як він створювався

"Мені запропонували очолити український підрозділ салонного бізнесу 15 років тому, коли L’Oréal вирішила відкрити тут свій офіс, оскільки Україна була важливим ринком із великим потенціалом розвитку. Це мені здалося дуже цікавим, тож я погодився. Звісно, знання української мови було певною перевагою", – вважає Марк.

За його словами, група L'Oréal, яка на сьогодні представлена 36 взаємодоповнюючими брендами і філії якої відкриті в 150 країнах світу, завжди заздалегідь думає про тенденції.



Косметичний бренд L'Oreal / Фото Event Ukraine

Секретами успіху компанії та косметичний бізнес Марс Савчук також розповів виданню Liga.net.

"Нашими споживачами є як 18-річна молодь, так і дорослі чоловіки і жінки. Зазначу, що покупці стають більш вимогливими, українки приділяють багато уваги макіяжу і догляду за шкірою, постійно зростає попит на категорію по догляду за волоссям і це чудово", – каже Савчук.

Як компанія ставиться до своїх працівників

Марк Савчук розповів, що компанія L'Oréal Україна щорічно пропонує кожному співробітнику індивідуальний план розвитку, заснований на їх корпоративної моделі навчання, яка включає три складових – навчання на робочому місці, обмін досвідом, тренінги, семінари, практикуми.

"Також ми заохочуємо продовження самонавчання наших співробітників. Та навіть винагороджуємо тих, хто протягом року присвятив найбільшу кількість годин самонавчання", – відповів гендиректор L'Oréal Україна.



Марк Савчук – гендиректор L'Oreal в Україні /Фото Event Ukraine

Натомість маркетолог компанії L'Oreal Олег Яцюк запевнив, що зараз значно більше уваги приділяється обговоренню бізнесу та викликів. "А ще ми поставили PlayStation – і турніри, які ми проводимо поза роботою, допомагають дізнатися про людей з інших підрозділів. І це прикольно", – відповів він.

"Що стосується секретів стійкого зростання компанії в складні часи, то перш за все я вірю в силу людей – активна, лояльна і зацікавлена ​​команда може допомогти подолати важкі періоди", – наголошує Марк Савчук.

До теми! Як стати мільйонером за 5 років: дієві кроки

Проєкт "Краса для всіх" від L'Oreal

За словами Марка Савчука, 20 років тому фонд L'Oreal розробив спеціальну програму допомоги жінкам, які потрапили в скрутне становище – це проєкт "Краса для всіх" ( Beauty For a Better Life). "Ми намагаємося допомогти їм знайти професію в сфері краси, повернути впевненість у власних силах, а також знову знайти гідне місце в суспільстві", – зізнався гендиректор компанії.



Фото з проєкту "Краса для всіх" / Фото Ivona

В Україні цю програму запустили у 2017 році, вже було 2 сезони. Завдання компанії – допомогти жінкам, постраждалим від різних форм насильства, навчитися професії перукаря і потім знайти роботу. "Протягом 6 місяців вони навчаються з інструкторами одного з наших салонних брендів Matrix під наглядом психолога, який в разі необхідності надає допомогу", – додав Марк.

Він запевнив, що 95% випускниць, які стали студентками в 2018 році, закінчили повний курс навчання, а 50% з них негайно ж отримали роботу в салонах краси.