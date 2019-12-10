Люди щасливіші, коли проводять більше часу з сім'єю: дослідження

За результатами дослідження, опублікованому в журналі World Leisure Journal, вчені з'ясували, що час, який люди проводять зі своїми близькими вдома у звичних повсякденних справах і розвагах, робить членів сім'ї щасливішими.

Авторка дослідження та доцентка кафедри дитячих і сімейних досліджень в Роббінсском коледжі охорони здоров'я та гуманітарних наук Карен Мелтон наголосила, що найкращим описом щастя для сімей може бути час, який вони радо проводять разом в домашніх справах. Про це повідомило видання Medik Forum.

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Дослідники запитували учасників, чи проводили ті час разом з сім'єю за останні 12 місяців, скільки часу на це витратили і як часто це було. Так з'ясувалося, що люди, які проводили час вдома, займаючись повсякденними справами, були порівняно щасливіші в порівнянні з тими, хто цього не робив.

До того ж, авторка дослідження зазначила, що деякі експерименти підтверджують ідею про те, що спільний сніданок (обід чи вечеря) є кращим способом функціонування сімей, ніж перегляд телевізора разом тощо.

"Для деяких сімей якісне єднання – це вечеря разом або гра в ігри, для інших це можуть бути хобі, відео або телебачення, музика", – додала Мелтон.

Зауважимо, що дослідники дійшли до цього висновку після проведення онлайн-дослідження сімейного дозвілля. Фахівці проаналізували близько 800 сімей у Великобританії.