Маленька дівчинка подумала, що наречена, яку вона зустріла, її принцеса: неймовірні фото

Маленькі дівчатка, які захоплюються принцесами, знають, що зустріти їх в реальному житті майже неможливо. Однак, одна мила дитина повірила в казку та сприйняла наречену, яка проходила вулицями Сієтла в красивій білій сукні, за справжню чарівницю.

Дівчинка та її мама випадково проходили біля звичайної весільної фотосесії. Але коли малеча побачила наречену, то вирішила, що це принцеса з її улюбленої книги.

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Цей момент вчасно зафіксувала весільна фотографиня Стефані Крісталлі і згодом опублікувала фото в інстаграмі. "Ми гуляли, фотографувалися, а дівчинка просто дивилася на чудову наречену. Ми зупинилися, щоб підійти до малечі і сказали їй "привіт", – розповіла Стефані.

Наречена, Сондас Лерма, не розгубилася та підтримала фанатів цієї принцеси – вона подарувала дівчині квітку з свого букета.

Дивіться фото, як дівчинка прийняла наречену за принцесу:

"Її мама пожартувала, що тепер їй не доведеться вести дівчинку у світ "Діснею", тому що донька вже побачила принцесу", – сказала фотографиня.

Наречений додав, що його супутниця дуже любить дітей, тож це був для неї особливий момент. "Це найкраща історія, яку світ потребує зараз. У такі непевні часи це нагадування про радість і кохання, які все ще існують", – відповіла Сондас.