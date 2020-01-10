Маленький хлопчик подолав страх перед стрибком у воду: мотивуючі відео

Діти часто мають якісь страхи: хтось боїться павуків, хтось клоунів, а хтось – води. Так, відео трирічного хлопчика, який тремтів від страху перед стрибком з трампліну, було вірусним, проте вже через два роки дитина набралася сміливості та тепер впевнено пірнає у воду.

Його тато Рон Хемптон розмістив відео у Twitter, щоб показати людям, що вони можуть подолати свої страхи.

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Так, у 2017 році відео, на якому хлопчик намагається стрибнути з трампліну в басейн, стало дуже популярним. На ньому видно, що малюк так боявся стрибнути у воду, що все його тіло безконтрольно тремтіло.

Remember this kid that went viral a while back?? (My son RJ) Check him out 2 years later. This is what overcoming fear looks like!! A thread. pic.twitter.com/SnW5RA0NXt — House Hampton (@Hampsworld) 2 липня 2019 р.

Зараз хлопчик став більш впевнений. Його тато розповів, що хлопчику знадобилося два роки, щоб подолати цей страх.

"Я пожежник, і мій син говорить про те, як хоче бути сміливим, як я. Він хотів, щоб усі знали, що він переборов свій страх, і він більше не боїться", – запевнив чоловік.

Відео, на якому хлопчику вже п’ять років, використав актор Вілл Сміт у мотиваційному відео про подолання страху. Його батько сказав: "Вілл Сміт відповів мені і сказав, що мій син – дивовижна дитина, і це було дуже чудово почути від нього", – додав тато хлопчика.