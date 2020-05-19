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Мама створила комікси, які чудово зображують, як виглядають сім’ї на карантині: кумедні фото

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Комікси про сім'ю
Комікси про сім'ю / newmomcomics.com

Елісон Вонг почала створювати комікси про своє материнське життя в 2015 році, після того, як в неї народився син. Проте після пандемії жінка вирішила у жартівливому вигляді показати, як змінилося її життя та що таке сидіти з дітьми на карантині.

"На початку березня, коли пандемія COVID тільки починалася, я почала зображати на малюнках наше сімейне життя (у нас двоє дітей – 5-ти років та трьох місяців)", – каже Елісон. Всі свої фото мама публікує в своєму проєкті New Mom Comics.

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Від самоізоляції та закриття шкіл найбільше страждають дорослі, які повинні кожну хвилину проводити з дитиною вдома та вчити з нею уроки. Тому жінка хотіла в смішних коміксах зобразити, як змінилося її життя.

Ці ілюстрації точно вас розвеселять, адже показують все, як воно є насправді: безлад після спільної вечері та створення перукарні вдома.

Дивіться комікси про життя сім'ї на карантині:

Автор: Марія Бондар
Теги: Фото дня Коронавірус COVID-19 Виховання Діти Сімʼя Батьки і діти
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