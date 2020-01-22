Мама 5 дітей зачарувала мережу неймовірними фото з малюками

Американка Бренда Стернс зі штату Огайо – мама трьох дівчат та двох хлопчиків – вигадує оригінальні ідеї для сімейної фотосесії зі своїми чадами. Її світлини вже підкорили безліч користувачів мережі інстаграм.

Так, останньому малюку в родині лише 1,5 року, а першим діткам – 8 та 9 років. "Я вважала, що виховати дитину – це найскладніше, що я коли-небудь робила у своєму житті... Поки у мене їх не стало п’ять", – розповідає Бренді.

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Під час догляду за дітьми, готуванні та прибиранні, жінка намагається знайти час на своє хобі. "Коли у мене є п'ять секунд вільного часу, я роблю творчі фотографії моїх дітей", – каже вона.

Свої роботи Стернс зберігає не тільки у родинному альбомі, а й активно ділиться ними на власній сторінці у інстаграмі. Ці світлини надихають!