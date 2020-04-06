Мама дозволила своїй 8-річній доньці обирати їй одяг: милі фото ідей від маленької стилістки

Американська блогерка Вікторія Річардс дозволяє своїй 8-річній доньці обирати для неї модний look на тиждень. Маленька стилістка навіть запропонував жінці пофарбувати волосся в якийсь божевільний колір і мама погодилася. Тож, пропонуємо вам подивитися кілька фото вбрання від дівчинки для мами.

Мода під час самоізоляці – це щось цікаве. Так, для деяких людей, які працюють з дому, це може бути піжама або "розумний повсякденний одяг" – коли зверху вони одягають сорочку, а знизу піжамні штани чи навіть нижню білизну, адже їх все одно видно лише до пояса на конференції чи нараді онлайн.

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Проте зараз в мережі активно поширюються хештеги #dontrushchallenge та #stayathomechallenge, де можна помітити, як самоізоляція дозволяє вашій "внутрішній модниці" чи дітям взяти все в свої руки та одягнути щось круте та неординарне.

Цей експеримент одного разу спробувала і блогерка Вікторія Річардс з США, пише HuffPost. Жінка дозволяє своїй 8-річній доньці одягати її і це виглядає доволі цікаво та чарівно.

Ось що з цього вийшло: дивіться фото

Понеділок

Понеділок починається у досить суворому вбранні. Це перший вибір її дівчинки – плаття 1970-х років, поєднане з яскравою кораловою помадою.

"Старовинні сонцезахисні окуляри поєднуються до одягу. Я дуже вражена від її вибору моди і можу навіть носити це в майбутньому" – запевнила жінка.

Вівторок

У вівторок її донька обрала вапняно-зелену атласну сукню з неоновими сонцезахисними окулярами. "Моя дочка вразила, запропонувавши мені нафарбувати губи темно-фіолетовою помадою. Це вбрання я можу носити на щоденну прогулянку в парку чи шопінг", – додала мама.

Середа

Для цього дня її донечка обрала плаття в горошок. Востаннє жінка одягала його на вечірку 10 років тому, перш ніж народити дітей. Донька поєднула це вбрання з контрастною зеленою курткою 80-х років, коричневими чоботами до щиколотки та яскравою червоною помадою.

Четвер

"Це просто "вау". У четвер я можу одягнути леопардовий принт. Особливість йього вбрання – що підбірка одяг зовсім не відповідає один одному. Є пара леопардових гетрів, поєднані з сукнею іншого типу леопардого принта та синьою спідницею з пальмовим принтом та сірими шкіряними ковбойськими черевиками", – сказала мама.

П'ятниця

"Чому б тобі не пофарбувати волосся в crazy (божевільний) колір?" – запропонувала мамі її маленька стилістка. І жінка зробила це, адже зрештою всюди карантин, тож пофарбувала волосся у фіолетовий колір.

"А вбрання таке: велика рожева спідниця з тюлі та футболка з трьома вовками, що виють на біля місяцц. "Ти схожа на принцесу!" – пізніше мені сказав мій трирічний син", – відповіла жінка.

Субота

Її 8-річна донька сказала, що вибрала щось особливе для суботи. Так, жінка мусила одягнути блискуче плаття з елементами золота, яке вона купила за 2 фунти в благодійному магазині і ніколи не носила. А додала до цього дівчинка джинсову жилетку.

Неділя

"Я люблю це плаття", наголосила дівчинка, вручаючи мамі вбрання на неділю: яскраво-червоне бальне плаття до підлоги. "Це насправді прекрасно, особливо з цим кольором волосся. Як я могла чинити опір?", – відповіла мама.