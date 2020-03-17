Мама і вчителька вигадали цікавий спосіб перевірити, чи добре діти миють руки: фото

Шкільна вчителька та мама трьох дітей вигадали два способи, як перевірити, наскільки добре дитина помила руки. Для цього вони використовують штампи і малюнки та протягом дня перевіряють руки дітей.

Так, вчителька початкових класів з американського штату Міссурі вирішила вранці ставити дітям на зворотну сторону долоні свій іменний штамп, який зазвичай використовують для маркування підручників і книг.

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До кінця уроків, якщо дитина протягом дня регулярно і ретельно мила руки, штамп повинен був трохи стертися. Тим, у кого залишалася найсвітліша мітка, після занять вчителька вручала невеличкі призи.

Ще один варіант запропонувала мама трьох дітей з англійського Ньюкасла. Вона вирішила замість штампів малювати дітям на руках різні смайлики.

Після експерименту жінка зізналася, що спрацював він не на всіх дітях. Двоє її синів дуже старалися і ретельно змивали свої малюнки після походів на вулицю. А ось дочці вимивати мамині емодзі було шкода, тому ділянки з картинками вона під час миття не чіпала.