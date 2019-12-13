Мама перетворила фотографії сина на оригінальні малюнки з пригодами: фото

Деякі пари можуть вважати народження дитини як один із найважливіших і найглибших вражень у їхньому житті. Тому художниця та молода мама Ембер Уілер зробила пригодницькі фото свого малюка за допомогою дизайнерської програми для комп’ютерної ілюстрації.

Такі фото чудово показують, якими бачать своїх дітей батьки – для них це завжди найкрутіші діти, супергерої чи рятівники.

Цікаво! Тато зробив цікаву серію фото, одягнувши свого 4-місячного сина в ельфа: милі кадри

Тому вони роблять все, аби зробити їх ще оригінальнішими. Так, ця мама, яка чудово знається на графічному редакторі, створила для свого малюка пригоди, просто домалювавши певні предмети чи вбрання на звичайному білому фоні.

Так, на першому фото жінка показала свого сина дайвером – вона домалювала йому маску та ласти.



Хлопчик "плаває" в океані

Наступне фото здивувало домальованою мотузкою, адже хлопчик нагадує ковбоя. Йому дуже личить таке вбрання і виглядає це фото дуже ефектно.



Мама домалювала синові ковбойське вбрання

Далі на фото можна побачити хлопчика у сільському варіанті – він в руках, начебто, тримає вила та сидить на сіні.



Хлопчик перевтілився в селянина

Далі її син подорожує в космосі. Хлопчик зображений у скафандрі, а навколо нього багато світла.

Наступний малюнок "переносить" малюка на дискотеку. Ми бачимо на фото зеркальну блискучу кулю на стелі та золотий ланцюжок на шиї хлопчика.



Хлопчик "запалює" на дискотеці

Після цього ми бачимо на фото малюка, який стоїть чи навіть біжить зі зброєю, а позаду нього стається потужний вибух.



Хлопчик втікає від вибуху

Далі малюнок показує нам дитину, яка приймає душ чи ванну. Він "тримає" в руках шампунь та наче співає в нього.



Хлопчик купається у ванній

Наступне фото дивує, бо малюк там має яскраву зачіску – ірокез. Також ми бачимо, що він зображений рокером з гурту "Металіка" та співає щось у мікрофон.



Хлопчик "співає" рок

Останнє фото показує малюка моряком. Мама домалювала йому ефектні брови, татуювання та навіть люльку.



Хлопчик в образі типового моряка

Всі фото – з сайту imgur.