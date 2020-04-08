Мама поділилася секретом, який допомагає її дитині за 5 хвилин зосередитися на навчанні вдома

Діти наразі повинні дистанційно навчатися під час карантину, проте багатьох з них це дається нелегко, зокрема через постійне відволікання на інші справи. Тож, одна мама поділилася власним секретом, як вона за 5 хвилин допомагає дитині зосередитися на навчанні.

"Я не вихователь, і не впевнена на 100 %, що найкраще для академічного росту та розвитку моєї дитини. Але після багатьох спроб і помилок я зрозуміла одну річ, яка стала для мене несподіванкою", – розповіла Лорен Манакер виданню Popsugar.

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Жінка згадала часи, коли сама була школяркою і пригадала, як вона сиділа за навчанням та намагалася зосередитися на завданнях.

"У дорослому віці зараз я усвідомлюю, що мені потрібно рухатися, щоб перекачувати кров в організмі, що допомагає "очистити" розум і зосередитися на завданнях. Навіть зараз під час роботи я роблю багато невеликих перерв і виходжу на п’ятихвилинну прогулянку або роблю скорочене заняття йогою", – додала жінка.



Дистанційне навчання / Фото Pedpres

З’ясувалося що такий же принцип чудово працює з дітьми. За словами мами, перш ніж розпочати будь-яке завдання, вона з дитиною бере п’ятихвилинку. Те, що вони роблять щодня варіюється, але це завжди передбачає деяку діяльність, яка змушує працювати серце: від швидкої гри (до прикладу, квача) до фізичних навантажень, які допомагають зосередитися на заданні.

Такі п’ятихвилинні заняття фізичною активністю є протягом всього дня у сім’я. Оскільки діти мають менший проміжок уваги, тож повинні кожні 20 – 30 хвилин отримувати перерви, щоб запобігти нудьзі та втраті уваги. Це може бути будь-що. Головне – веселе та активне.