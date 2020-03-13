Мама робить фото дітей, вигадуючи їм цікаві пригоди, поки ті дрімають: милі світлини

Японка Аюмі Оморі чекає, коли її діти ляжуть спати, щоб створити цікаві фото зі своїми двома дітьми. Вона має серію світлин під назвою Twins Adventures, де її близнюки потрапляють у різні пригоди під час сну. Це дуже креативно, і це ще один спосіб зберегти дитячі спогади.

У той час як багато батьків відчувають полегшення, коли їх діти лягають спати, ця мати робить все зовсім навпаки, пише Bored Panda.

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Щоразу коли діти лягають спати, жінка вигадує нову сцену з пригодами малечі. Ці фото дуже цікаві та викликають багато позитивних емоцій у інших батьків. Вони пишуть у коментарі, що теж хочуть спробувати таку ідею.

Всі світлини мама підписує, що виглядає ще кумедніше. Тож, дивіться і насолоджуйтеся чарівними пригодами сплячих малюків.

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