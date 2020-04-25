Мама розмальовувала вдома стіни виглядом з місць, де її сім’я мала провести відпустку: фото

Художниця і мама Мішель Белл кілька тижнів планувала весняну відпустку до США, зокрема в Лас-Вегас, парк Гранд-Каньйон та Нью-Йорк. Але, як і тисячі інших сімей, спалах COVID-19 скасував їхні плани на подорож. Проте родина не засмутилася, а вигадала ідею намалювати на стінах своєї квартири вигляди міст зі скасованої поїздки з дітьми.

"Коли я була вдома з дітьми на дистанційному навчанні, я почала багато малювати", – сказала Мішель виданню Popsugar.

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Тому жінка зробила книжку-розмальовку з гумором та різними темами, яку люди можуть безкоштовно завантажити через інтернет.

Проте згодом Мішель задумала зробити таку розмальовку в набагато більшому масштабі, яка розповіла б історію запланованої поїздки її родини.

Я знімала картини з наших стін, пересовувала меблі навколо і щодня малювала одне місто. Так, ми "їздили"до Нью-Йорку. Пізніше я додала "подорож" до Тайм Сквер, Статуї Свободи, музею Гуггенхайма та інших пам’яток,

– розповіла мама.

Після закінчення фрески з Нью-Йорка вони замальовувала стіни виглядами Лас-Вегасу, Гранд-Каньйону, Японії та навіть Парижа – міста, яке її діти завжди хотіли відвідувати.

Дивіться фото, які мама розмалювала стіни вдома:



Тепер Мішель заохочує інших батьків таким же чином проявляти творчість вдома. "Я сподіваюсь, що батьки побачили, якою веселою була робота у моєму будинку, і зрозуміли, що є інші способи "відвідати" країни, залишаючись вдома", – додала вона.

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