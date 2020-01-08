Мама в декреті: 4 легких способи заробітку в інтернеті

Якщо ви задумалися над питанням – залишатися вдома з дітьми або повертатися на роботу, не хвилюйтеся, адже є способи заробити, не виходячи з декретної відпустки. Тож, якщо ви маєте трохи вільного часу та бажання отримати додаткових грошей – то ця стаття буде корисною для вас.

Можливо, ці варіанти не зможуть замінити зарплату за повний робочий день, але кілька сотень гривень на місяць можуть допомогти вам покрити витрати на продукти та підгузки. Кілька цікавих ідей заробітку опублікувало видання Mother.ly.

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Як можна легко заробити в декреті

Продайте непотрібний одяг

Можливо, ви купували чи вам дарували тонни чарівного дитячого одягу, але діти носили його максимум тиждень. То чому б не продати їх? Зараз продавати одяг в інтернеті дуже легко і ви можете заробити великі гроші.

І для цього не потрібно багато часу: ви можете зробити це за годину перед сном. Такі сайти, як OLX, MODDO, Шафа тощо, допоможуть вам продати використаний або новий одяг. А ты, хто живе поруч, навіть зможуть особисто забрати товар, аби ви не відправляли його поштою.

Порада! Коли ви розміщуєте одяг в Інтернеті, обов'язково робіть високоякісні фотографії та додайте безліч деталей, щоб забезпечити максимальну кількість деталей за найкращу ціну.

Нехай люди орендують вашу машину

Народження маленької дитини означає, що ви не зможете часто виходити на вулицю і багато їздити своїм авто. Так, вам потрібно буде заїжджати до магазину або відвідувати лікаря, але якщо ваш автомобіль частіше просто стоїть у гаражі, ви можете заробити на цьому трохи грошей.

Такі сайти, як RIA, дозволяють орендувати автомобіль выд власника на день, тиждень чи місяць людям, яким він потрібен. Компанія встановить ціну, або ви можете вибрати свою. Потім, коли хтось здає його в оренду, ви отримаєте гроші від вартості поїздки.



Оренда машини може принести вам додатковий заробіток / Фото Tochka.net

Стань транскрипціоністом чи копірайтером

Ви можете заробити, маючи комп’ютер і трохи вільного часу, коли діти сплять. До прикладу, перекладаючи аудіо чи редагуючи текст. Є пені сайти, де вам платитимуть за годину аудіо чи кількість розшифрованого матеріалу.

Це добре тим, що ви можете працювати у будь-яку вільну хвилину. "Я можу працювати о 8 ранку, або об 11 годині вечора. Це не має значення. Я можу зупинятися і починати коли завгодно", – написала одна жінка, яка цим займається, у соцмережі.

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Тестуйте веб-сайти

Простий спосіб заробити додаткові гроші на своєму дивані – це тестування веб-сайтів. Такі компанії, як Apple чи Facebook хочуть знати, що користувачі думають про свої домашні сторінки, і вони готові заплатити вам за ваші думки.

Сторонні сервіси, такі як UserTesting, дозволяють відвідувати веб-сайти чи програми, виконувати набір призначених завдань та висловлювати свою думку. Потім ви отримуєте 10 доларів за кожне 20-хвилинне відео, яке ви закінчите.