Мама вже в дорозі побачила, що забула вдома дітей, яких мала везти до школи: кумедне відео

Немає ідеальних людей, всі часом роблять помилки. Інколи ми можемо випадково насипати в чай солі замість цукру або забудемо щось забрати з дому. Так, одна мама, яка машиною везла дітей до школи, лише в дорозі побачила, що малечі не було на задніх сидіннях – вона просто забула їх вдома.

Відео з ранковим курйозом цієї мами стало вірусним в соцмережі.

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"Їх немає в машині. Я їду до школи без своїх дітей! Я везу дітей до школи, навіть не маючи їх у машині", – сказала мама, сміючись. Тепер жінка мусить повернутися назад і забрати їх ще раз.

"Я не можу повірити! Я залишила своїх дітей вдома! Я мала взяти їх до школи, тому сіла в машину і поїхала. О боже, я такий ідіот. Я сьогодні вранці напівзасплю. Де мої діти?", – каже на відео мама.

She rlly drove her kids to school but her kids weren’t in the car i can’t stop laughing pic.twitter.com/cgOgJuTajR — prriissss (@torrespriss) February 24, 2020

Її сміх – це, мабуть, найкраща частина короткого 46-секундного відео, яке вже набрало 3,9 мільйона переглядів.