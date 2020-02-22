Мама зафіксувала перший рік сина на фото з бургерами: неймовірна ідея у фото

Мама і шеф-кухар Ліндсі Моррісон вигадала чудову ідею для щомісячних фотографій свого сина Грема. Жінка протягом першого року фотографувала ріст хлопчика за допомогою бургерів.

Ці чарівні фотографії Ліндсі публікувала у своєму інстаграмі.

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Жінка зізналася, що вона до вагітності не їла солену їжу, поки не пішла навчатися в кондитерську школу. Там вона скуштувала гамбургер і так сильно його полюбила, що готова була повісити його фото над своїм ліжком.

Проте чоловік їй відмовив. Тож коли в неї народилася дитина, в жінки одразу виникла ця ідея в голові.

Коли прийшов час робити щомісячну фотографію немовляти, я вирішила це зробити. До того ж, раніше я бачила фотографії немовлят на фоні піци,

– сказала Ліндсі виданню Popsugar.

Звичайно, це було зробити нелегко. Адже потрібно було розважати дитину, аби вона дивилася в камеру. "Також одного разу мені довелося міняти підгузок дитині під час фотосесії і моя собака з'їла один гамбургер!" – розповіла Ліндсі.

Окрім того, згодом Ліндсі організувала вечірку до Дня ​​народження малюка, приготувавши дитячі бургери.