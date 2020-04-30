Мама зробила для дітей домашній кінотеатр на вулиці за допомогою завіси для душу: фото

З самоізоляцією вдома дітям дуже легко застрягнути в приміщенні перед телевізором. Проте одна мама вигадала чудовий спосіб розважити дітей та зробила для них неймовірний кінотеатр на вулиці, використавши завісу для душу та проектор.

Тож, тепер її сини проводять час на свіжому повітрі, насолоджуючись улюбленими фільмами, пише The Sun.

Цікаво! Лайфхак для батьків на карантині: мама вигадала систему знаків, щоб спокійно працювати вдома

Для домашнього кінотеатру жінка використала проектор, який вона купила на eBay, та стару завісу для душу, яка слугувала екраном на паркані.

До того ж, мама організувала класне місце на вулиці в саду: застелила килим та багато подушок, а також купила синам попкорн, щоб зробити «кінотеатр» більш реалістичним.



Так виглядав кінотеатр в саду / Фото The Sun

"Я зробила це у вихідні для своєї сім’ї. Кінотеатр був в домашніх умовах. Також ми підсмажили зефір на плиті", – розповіла жінка про той день.