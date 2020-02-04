Мама зробила неймовірні правдиві комікси про вагітність та материнство: захопливі фото

Французька ілюстраторка та мама чотирьох дітей Елоіз Вайнер вирішила показати всі радощі та труднощі материнства. У своїх малюнках вона описала його без прикрас і це так правдиво для багатьох матерів.

У своєму блозі "Комікси про повсякденне життя типової сім’ї" Елоіз опублікувала малюнки, що описують життя француженки в Великобританії, її чотири вагітності та виховання дітей.

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Вона також не злякалася і торкнулася теми післяпологової депресії, викидня та критики навколишніх у багатьох аспектах вагітності та материнства.

Одна дитина, дві, три, чотири

У першому коміксі жінка наголошує на тому, що чим більше дітей ви народжуєте, ти м легше вам буде у вихованні і ви вже матимете певні знання у цьому. Тож, третя дитина з'являється в сім'ї, коли батьки вже мають великий досвід та вже не турбуються з приводу незначних проблем.



Бути мамою 3-4 дітей легше, ніж одної малечі / Фото перекладено виданням "Освіторія"

Де?

Наступна ілюстрація доводить, що дітям завжди потрібно допомагати у пошуках їх іграшок чи речей. Адже малеча можу бути неуважною та не помітити того, що шукає. Так, на фото ми бачимо, що дитина не може знайти свій черевик, хоча він лежить просто перед її носом.



Дитина шукає свої речі / Фото перекладено виданням "Освіторія"

Післяпологова депресія

Третій комікс зображує маму, яка має післяпологову депресію – реакцію жіночого організму на стрес, після народження дитини. Безперечно, у такий період потрібно підтримувати прекрасну половину людста і допомагати їм це пережити.

Так, на ілюстрації ми бачимо, як дитина підійшла до мами, яка страждає післяпологовою депресією, та намагається її заспокоїти своїми обіймами та важливими словами "Я тебе люблю, мамо", що зворушує жінку.



Дитина втішає маму, яка має депресію / Фото перекладено виданням "Освіторія"

Погляд тата

Ще одна картинка художниці показує щиру радість тата на вагітність та пологи. І так, найбільше все переживають жінки, адже сааме вони виношують дитину, терплять біль, нудоту та інші речі, а потім і народжують малечі. Але татки теж бачать себе героями у цьому.

"Так! 9 місяців вагітності, постійна нудота, тренувальні перейми довжиною в тиждень, стрімкі пологи без анестезії… Це було нелегко, але ми це зробили. Ми найкращі!", – каже татусь на ілюстрації.



Як мама і тато спримають народження дитини / Фото переклдено виданням "Cім'я 24"

Правда про пологи

Всі знать, що народжевати дитину – боляче, хоч це і момент, якого батьки чекають понад усе. Тому, коли люди запитують про цей неймовірний досвід, вони хочуть почути, що вс пройшло швидео та легко. Але ні, це було точно боляче для мами.



Пологи – це насправді боляче / Фото перекладено виданням "Освіторія"