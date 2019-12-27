Мама зробила оригінальні світлини свого сина, одягнувши його в різдвяного ельфа: милі фото

Напередодні новорічних свят є безліч цікавих традицій, які з радістю виконують діти і дорослі. Зокрема, деякі батьки роблять різдвяні серії світлин своєї малечі, аби потім відправити ці листівки рідним.

Тому мама Алісса Ейберт опублікувала фото своєї малечі до Різдва, створивши так званий календар – жінка щодня публікує нове фото свого крихітного сина Ділана в одязі ельфа у фейсбуці.

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Користувачі соцмережі настільки полюбили її фото, що різдвяні світлини сина стали вірусними. Різдвяний календар вийшов дуже милим. Так, 1 грудня маленького Ділана-ельфа мама сфотографувала у картонній коробці.

2 грудня хлопчик постав у образі ельфа-крадія. На світлині він, начебто, вкрав гаманець тата. "Я знайшла цього маленького ельфа, який вкрав гаманець. Цікаво, що він збирається купити за всю цю готівку", – написала мама в інтернеті.

Третє фото Алісса Ейберт підписала так: " вони думали, що замовили "курячий суп з локшиною". На світлині зображено милого ельфа, який сидить у металевій каструлі та посміхається.

На наступному фото жінка домалювала синові вуса фломастером і написала: "ніколи не залишайте маркери там, де маленькі ельфи можуть їх знайти".

Ще одне фото показує хлопчика, який забруднився в муці. Так, "хитрий" ельф використав борошно для виготовлення ангела (як його роблять на снігу) замість готування печива.

На наступному фото крихітний хлопчик плаче. А все через те, що почався понеділок, як підписали це фото батьки. Натомість шанувальники почали називати сина Алісси чарівним Ельфом на полиці (аналогія до дитячої різдвяної книги 2005 року, яка розповідає про те, що маленькі помічники ельфів живуть у будинках людей і стежать за ними, повідомляючи про всі добрі і погані вчинки Санті).

Світлина від 11 грудня показує "жорстокість". Хлопчик сидить на сходах, а внизу висять іграшки. Мама написала такий коментар: "К оли один ельф не любить добре гратися з іншими ельфами".

А на цій світлині мама посадила сина в кошик для білизни, аби він спустився зі сходів, як з горки на санчатах. Дитина від цього виглядає дуже щасливою та захоплена такими іграми.

На іншому фото хлопчика загорнули як різдвяний подарунок. Жінка зазначила, що такий подарунок продовжує їх радувати цілий рік.

23 грудня жінка опублікувала фото з сином, який лежить в центрі іграшкових рейок і потягу. Мама оригінально підписала фото: "Розумний маленький ельф знайшов місце, щоб їсти солодощі та тримати осторонь від домашньої собаки, яку він боїться".

На наступній світлині хлопчик заглядає у вікно будинку з вулиці. Хлопчик наче передає дорослим, що вони цьогоріч отримали приємні подарунки від Санти.

Останнє фото опубліковане на саме Різдво. Хлопчик там щасливий від того, що отримав неймовірний подарунок – машинку на свій ріст зі своїм іменем замість номеру.